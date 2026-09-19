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Konflikti SHBA - Iran

Princi i kurorës saudit i kërkoi dy herë Trump-it sulme amerikane kundër Huthi-t — Uashingtoni refuzoi

CNN raporton se Mohammed bin Salman foli dy herë me presidentin Trump javën e kaluar duke kërkuar sulme amerikane kundër Huthi-t, por kërkesa u refuzua. Trump ka vendosur si "vijë të kuqe" mospjesëmarrjen direkte amerikane, duke u kufizuar në inteligjencë dhe të dhëna shënjestrimi.

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Përplasjet në Jemen mes Huthi-t dhe forcave të mbështetura nga Arabia Saudite, shtator 2026. Foto: Reuters
Përplasjet në Jemen mes Huthi-t dhe forcave të mbështetura nga Arabia Saudite
Përplasjet në Jemen mes Huthi-t dhe forcave të mbështetura nga Arabia Saudite, shtator 2026. Foto: Reuters

Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka folur dy herë me presidentin Donald Trump javën e kaluar duke i kërkuar sulme amerikane kundër Huthi-t, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani po përparon me shpejtësi drejt Ngushticës Bab al-Mandeb. Kërkesa, deri tani, është refuzuar — raporton CNN të shtunën, duke cituar burime të shumta nga Gjiri dhe nga Shtetet e Bashkuara.

Sipas zyrtarëve amerikanë, presidenti Trump ka bërë të qartë se “vija e tij e kuqe” është pjesëmarrja direkte amerikane në sulme kinetike kundër Huthi-t. Deri më tani, mbështetja ushtarake amerikane ka qenë rreptësisht dhënia e inteligjencës dhe e të dhënave të shënjestrimit për sulmet saudite. “Asnjë sulm ofensiv,” tha një zyrtar amerikan për CNN.

Trump foli vetë për këtë fundjavën e kaluar në Irlandë: “Huthi-t na telefonuan dhe nuk duan të luftojnë me ne… Është vetëm një vend me të cilin nuk janë shumë të kënaqur” — duke iu referuar Arabisë Saudite. Ish-diplomatja amerikane Barbara Leaf i quajti komentet e tij “shokuese”, duke thënë se është mënyrë e ashpër ndaj një partneri të ngushtë “të privilegjosh marrëveshjen tënde me një grup që e ke shpallur organizatë terroriste të huaj”.

Zyrtarët amerikanë i thanë CNN-it se Shtetet e Bashkuara “e forcuan” armëpushimin me Huthi-t gjatë takimit në Oman këtë fundjavë — një mesazh që nënvizon mosdashjen e administratës për t’u përfshirë. Një zyrtar i lartë Huthi i konfirmoi CNN-it të enjten: “Amerikanët na dërguan mesazhin se nuk duan t’i bashkohen sauditëve dhe të bëhen pjesë e konfliktit. Ne e pritem këtë mesazh pozitivisht.”

Në sfondin e frustrimit në rritje, një takim i parë mes vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit dhe Iranit që nga fillimi i luftës u anulua këtë javë — Arabia Saudite vendosi të mos marrë pjesë mes shqetësimeve për gjuhën e një marrëveshjeje të mundshme Oman–Iran për hapjen e Hormuzit. Burimet rajonale thonë se nuk ka gjasa përparim me Iranin pa zgjidhur çështjen e Huthi-t: “Ofensiva e Huthi-t në Detin e Kuq po e fuqizon IRGC-në. Sauditët duhet ta rregullojnë këtë, përndryshe po negociojnë me një armë në tryezë,” tha ish-ambasadori amerikan Joey Hood.

Burimi: CNN

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