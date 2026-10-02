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Konflikti SHBA - Iran

Pentagoni i jep Raytheon-it kontratë deri në 24.4 miliardë dollarë për raketat SM-6, për të rimbushur rezervat e shteruara

Kontrata pesëvjeçare për interceptorët Standard Missile-6 synon furnizimin e qëndrueshëm të Marinës amerikane, ndërsa lufta me Iranin ka zbrazur depot e municioneve.

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Nisja e një rakete SM-6 nga shkatërruesi amerikan USS John Paul Jones
Nisja e një rakete SM-6 nga shkatërruesi amerikan USS John Paul Jones (foto US Navy, domen publik)

Departamenti amerikan i Mbrojtjes i ka dhënë kompanisë Raytheon, pjesë e grupit RTX, një kontratë pesëvjeçare me vlerë deri në 24.4 miliardë dollarë për prodhimin e raketave interceptuese Standard Missile-6 (SM-6) për Marinën amerikane, siç njofton Al Jazeera.

Marrëveshja, që përfshin edhe dy vjet opsionale shtesë, është projektuar për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me SM-6 — një raketë që përdoret si për sulme ofensive, ashtu edhe për mbrojtjen raketore — në një kohë kur konfliktet në Lindjen e Mesme kanë shteruar rëndë rezervat e municioneve të SHBA-së.

Kontrata është pjesë e një shtytjeje më të gjerë të administratës Trump për t’i detyruar kontraktorët e mbrojtjes të rrisin prodhimin, pas marrëveshjeve të ngjashme këtë vit, përfshirë atë provizore shumëvjeçare për raketat AMRAAM dhe një kontratë për interceptorët Patriot.

Megjithatë, drejtuesit e industrisë kanë vënë në dukje se Kongresi nuk ka miratuar ende financimin për këto marrëveshje, që do të thotë se kontraktorët mund të përballen me vonesa në zgjerimin e investimeve derisa ligjvënësit të veprojnë. RTX thotë nga ana e saj se ka investuar ndjeshëm në zgjerimin e forcës punëtore dhe në forcimin e partneriteteve të zinxhirit të furnizimit për të përballuar kërkesën në rritje.

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