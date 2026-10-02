Elizabeth Debicki do të jetë Richard II në sezonin e ri të RSC-së për verën e vitit 2027
Elizabeth Debicki do ta shënojë debutimin e saj me Royal Shakespeare Company-n në rolin kryesor të «Richard II»-it, në sezonin e ri të kompanisë për verën e vitit 2027, detajet e të cilit u shpallën më 1 tetor. Siç njofton BroadwayWorld, aktorja e «The Crown»-it — fituese e çmimeve Emmy dhe Golden Globe — do ta luajë monarkun në një produksion të ri të drejtuar nga Daniel Raggett, që do të hapë perden në Royal Shakespeare Theatre të Stratfordit nga 10 prilli deri më 22 maj 2027.
Sezonin do ta hapë «Coriolanus», me Damien Molony — i njohur nga «Bergerac» dhe «Two Weeks in August» — në rolin e titullit, nën drejtimin e Elizabeth Freestone, e cila kthehet në kompani pas versionit të saj të vlerësuar të «The Tempest»-it në vitin 2023. Sipas agjencisë PA, produksioni, që do të luhet nga 6 shkurti deri më 20 mars, e shikon tragjedinë politike të Shekspirit përmes thjerrëzës së populizmit bashkëkohor, paqëndrueshmërisë shoqërore dhe betejës për kontrollin e burimeve kritike në një botë të trazuar.
Programi përfshin katër drama të Shekspirit: përveç «Coriolanus»-it dhe «Richard II»-it, Joanna Bowman kthehet pas suksesit të «The Two Gentlemen of Verona» për të drejtuar «Romeo and Juliet» nga 6 korriku deri më 28 gusht, ndërsa Francesca Goodridge drejton «The Comedy of Errors», që do të udhëtojë edhe në shkolla dhe teatro partnere në mbarë Anglinë. Pjesë e sezonit janë edhe dy premiera botërore në skenë: «Mrs Dalloway» e Virginia Woolf-it, e adaptuar nga Zoe Cooper, dhe «Piranesi» i Susanna Clarke-it, i adaptuar nga Sami Ibrahim.
Sezonin e plotëson «Born With Teeth», një dramë me dy aktorë që rimagjinon marrëdhënien mes të riut William Shakespeare dhe rivalit të tij Christopher Marlowe, e cila vjen fllad nga West End. Vepra zëvendëson «Othello»-n e planifikuar më parë, e cila u shty pasi protagoniste Sharon D Clarke u diagnostikua me kancer dhe po merr trajtim. Regjisori Daniel Raggett u shpreh se është «përtej ëndrrave» rikthimi i tij i tretë në RSC dhe se kompania «po e çimenton sërish veten si vendi ku aktorët më të mëdhenj të botës vijnë për të luajtur Shekspirin».
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