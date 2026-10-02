Liga Botërore Muslimane dënon sulmin e Huthi-t ndaj stacionit elektrik në Medinë që furnizon Xhaminë e Profetit
Organizata e quan "provokim të rrezikshëm" goditjen ndaj objektit që shërben një nga vendet më të shenjta të islamit, ndërsa Huthi-t mohojnë përgjegjësinë.
Liga Botërore Muslimane ka dënuar ashpër sulmin e supozuar të Huthi-t ndaj stacionit elektrik të shpërndarjes “Taibah” në Medinë të Arabisë Saudite, një objekt që furnizon me energji Xhaminë e Profetit (Masjid an-Nabawi), siç raporton Al Jazeera.
Në një deklaratë, organizata e quajti goditjen ndaj një objekti që i shërben një prej vendeve më të shenjta të islamit një “provokim të rrezikshëm” për muslimanët në mbarë botën. Sekretari i Përgjithshëm, Mohammed bin Abdulkarim al-Issa, dënoi sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe shenjtërive fetare, duke thënë se ato shkelin vlerat islame dhe parimet bazë humanitare, dhe shprehu solidaritetin e plotë me Arabinë Saudite.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton Huthi-t në Jemen, kishte thënë të enjten se grupi i lidhur me Iranin kishte sulmuar stacionin elektrik në fillim të javës, sipas Reuters, duke nxjerrë jashtë shërbimit një transformator, pa ndikuar rrjetin më të gjerë elektrik. Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha se sulmi ndodhi në orën 5:11 të mëngjesit me orën lokale të 29 shtatorit dhe se hetimi e shqyrtimi i mbetjeve të dronit konfirmuan përfshirjen e Huthi-t në planifikimin dhe ekzekutimin e sulmit.
Një burim ushtarak i Huthi-t, i cituar nga agjencia e tyre e lajmeve Saba, e mohoi akuzën, duke e quajtur “gënjeshtër” dhe duke thënë se kishte për qëllim të mbulonte dështimin e Arabisë Saudite për të vërtetuar akuzën e mëparshme se Huthi-t synuan Mekën.
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