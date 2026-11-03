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03 Nën 2026
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Teknologji

EASE siguron 9.5 milionë dollarë për imazherinë mjekësore me inteligjencë artificiale dhe robotikën kirurgjikale në Afrikën e Jugut dhe Ganë

Kompania e pajisjeve mjekësore si shërbim e çon kapitalin total në 24 milionë dollarë dhe synon të paktën 20 milionë dollarë instalime të reja në Afrikën e Jugut gjatë vitit 2027

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The Craig Joint Theater Hospital recently received a new high tech computerized tomography scanner to further support the mission here at Bagram Air Field, Afghanistan. The new machine has more high tech special feature that the other machine lacked such as a one third lower radiation dose with higher image quality, faster reconstructions, faster scanner times and the ability to move more patients during a mass casualty. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Cierra Presentado/Released)

EASE Holdings BV ka siguruar 9.5 milionë dollarë kapital shtesë nga AAFC Group Inc, një investitor amerikan i specializuar në financimin e aseteve në tregjet në zhvillim, për të zgjeruar operacionet e saj në Afrikën e Jugut dhe Ganë, siç njofton PR Newswire. Me këtë investim, kapitali total i kompanisë arrin në 24 milionë dollarë.

Sipas njoftimit, kapitali i ri, i kombinuar me linjat ekzistuese të borxhit, do t’i lejojë EASE-s të rritet me shpejtësi bazën e pajisjeve të instaluara dhe të zgjerojë qasjen në pajisje mjekësore të avancuara, gjithnjë e më të pajisura me inteligjencë artificiale. Kategoritë kryesore të pajisjeve janë skanerët MRI, CT dhe PET-CT, robotët kirurgjikale dhe sistemet e radioterapisë.

Modeli i kompanisë ofron pajisjet me pagesë sipas përdorimit ose si shërbim i menaxhuar, me mirëmbajtje, mbështetje dhe përditësime të përfshira, çka u lejon spitaleve dhe klinikave ta trajtojnë koston si shpenzim operativ dhe të përqendrohen te kujdesi për pacientët, në vend të blerjes dhe administrimit të pajisjeve. «Ky investim shënon një hap të rëndësishëm në zgjerimin e platformës sonë të infrastrukturës shëndetësore. Tani mund t’u sjellim klientëve tanë më shumë pajisje me vlerë të lartë dhe t’u mundësojmë të ecin me ritmin e inteligjencës artificiale dhe përparimeve të tjera teknologjike», tha drejtoresha ekzekutive e EASE-s, Dr. Kanyinsola Oyeyinka.

Deri më sot, kompania ka instaluar robotë kirurgjikale në KwaZulu-Natal dhe Mpumalanga, një skaner PET-CT në Rustenburg, një skaner MRI në Akwatia të Ganës dhe skanerët CT në Accra. Pas këtyre instalimeve të para, EASE pret të paktën 20 milionë dollarë instalime të reja në Afrikën e Jugut gjatë vitit të ardhshëm, në bashkëpunim me bankat më të mëdha të vendit dhe prodhuesit kryesorë të pajisjeve, ndërsa po vlerëson edhe tregje të tjera, si India, Maroku dhe Malajzia.

Drejtori ekzekutiv i AAFC Group, Frans van Schaik, tha se EASE po trajton një kufizim strukturor: ofruesit e shërbimeve shëndetësore kanë nevojë për teknologji gjithnjë e më të sofistikuar diagnostikuese dhe terapeutike, por raportet kapital-borxh që kërkojnë bankat e bëjnë shumë të shtrenjtë pronësinë e pajisjeve të avancuara — një sfidë që, sipas tij, bëhet edhe më e mprehtë ndërsa teknologjia shëndetësore bëhet gjithnjë e më e bazuar në inteligjencën artificiale.

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