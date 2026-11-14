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14 Nën 2026
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Evazioni fiskal, një nga problemet më të mëdha/ Ligji i ri nuk duhet të kthehet në privilegj…

· 2 min lexim
Evazioni fiskal, një nga problemet më të mëdha/ Ligji i ri nuk duhet të kthehet në privilegj…

Një nga çështjet që duhet të monitorohet me kujdes është mënyra se si do të zbatohet ligji i ri, gjithmonë në se miratohet. Një sistem më i favorshëm fiskal për sponsorizimet krijon mundësi, por njëkohësisht kërkon rregulla të qarta.

Nëse biznesi merr një lehtësi fiskale për një sponsorizim, duhet të jetë e qartë se ku shkojnë paratë dhe çfarë përfiton sporti në këmbim. Në të kundërt, lehtësi të tilla mund të kthehen në privilegj për disa dhe në disavantazh për të tjerët.

Duhet të jetë e qartë se kush është sponsori, kush është përfituesi, sa është vlera e sponsorizimit dhe si është përdorur ai. Një regjistër elektronik dhe një raportim i qartë do të ndihmonin që sporti të mos përdoret si mbulesë për interesa të tjera.

Pyetja kryesore do të jetë se si do të përdoren këto para. Nëse regjistri elektronik funksionon realisht, do të jetë më e lehtë të kuptohet se ku shkojnë paratë e sponsorizimeve dhe cilat klube përfitojnë realisht. Në këtë mënyrë, ligji do të ketë një efekt pozitiv për të gjithë.

Në të kundërt, një sistem i komplikuar ose jo mjaftueshëm transparent mund të prodhojë probleme të reja. Transparenca është e vetmja mënyrë për të garantuar që ligji i ri të shërbejë për zhvillimin e sportit dhe jo për interesat e disave.

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