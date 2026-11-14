Trajnerit të Finlandës nuk i del e keqja pas humbjes: Ishim të barabartë me Shqipërinë, fjala e duhur është…
Jakob Fris, trajneri i Finlandës, ka folur para mediave në fund të ndeshjes së humbur ndaj Shqipërisë duke theksuar se ekipi i tij kishte luajtur si i barabartë ndaj kuqezinjve.
“Nuk mund të fajësoj lojtarët që nuk u munduan apo që kishim qasjen e gabuar në fushë. Mendoj se ndeshja ishte në përgjithësi e barabartë. Ne kishim disa momente të mira presioni dhe mundësi shënimi në zonë. Kishim po aq raste sa Shqipëria deri në momentin e kartonit të kuq.
Është me të vërtetë e vështirë të fajësosh lojtarët për çdo gjë tjetër përtej eficencës së njëjtë me kundërshtarët.
Kur vendos një objektiv dhe nuk e arrin, është padyshim zhgënjyese. Zhgënjim është fjala e duhur”, ishin deklaratat e Fris pas ndeshjes.
PANORAMASPORT.AL
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