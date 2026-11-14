Festimet e Ditës së Flamurit në Michigan, kalendari i komunitetit shqiptar për 27 dhe 28 nëntorin
Fëmijët i hapin festimet të premten në Shelby Township, ndërsa të shtunën e Pavarësisë komuniteti mblidhet në Farmington Hills, në Detroit dhe përtej lumit, në Windsor
Komuniteti shqiptar i Michiganit po përgatitet për fundjavën më të ngarkuar festive të vitit, Ditën e Flamurit, më 28 nëntor, kur shënohet 114-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë. Festimet në zonën metropolitane të Detroitit — dhe përtej lumit, në Windsor të Kanadasë — shtrihen në dy ditë, më 27 dhe 28 nëntor, me disa veprimtari që mbahen në të njëjtën kohë.
Kalendari i plotë i festimeve është përmbledhur nga gazeta e komunitetit shqiptar në Michigan, shqipdetroit.com, sipas njoftimeve të bëra publike nga vetë organizatorët.
Të premten festojnë fëmijët
Festimet i hap, të premten më 27 nëntor, shoqata «Jehona e Malësisë» me festën e Flamurit kushtuar fëmijëve, në Shelby Township. Takimi tradicional i shoqatës për më të vegjlit e komunitetit ka program festiv, këngë e valle shqipe dhe atmosferë familjare, një ditë përpara datës zyrtare, që familjet të mund të marrin pjesë edhe në festimet e së shtunës. Për orarin e saktë dhe detajet e hyrjes, familjet mund t’i referohen njoftimit të shoqatës.
Të shtunën, tri festa në të njëjtën mbrëmje
Të shtunën, më 28 nëntor, Kisha Shën Thoma (St. Thomas Albanian Orthodox Church) në Farmington Hills feston si çdo vit me komunitetin e saj, në mjediset e kishës që prej dekadash është qendër shpirtërore e shqiptarëve ortodoksë të zonës.
Po atë mbrëmje, grupi «Albanians of Michigan», grupi më i madh online i shqiptarëve të shtetit, e mbledh komunitetin në festën e Pavarësisë te Ora Detroit — mbrëmja që vitin e kaluar mblodhi qindra pjesëmarrës nga e gjithë zona metropolitane.
Dhe përtej lumit, në Windsor, komuniteti shqiptar i anës kanadeze feston më 28 nëntor te Ciociaro Club, në mbrëmjen e organizuar nga Shoqata Shqiptare e Windsor-it, këtë vit me të ftuar grupin Bojni Band, që performon për herë të parë në Kanada. Familjet që kalojnë kufirin duhet të kenë me vete dokumentet e udhëtimit.
Orarat e fillimit, çmimet e biletave dhe rezervimet ndryshojnë nga organizatori në organizator dhe detajet përfundimtare bëhen publike zakonisht ditët e fundit, ndaj organizatorët ftojnë familjet të ndjekin njoftimet e tyre. Një gjë është e sigurt: flamuri kuq e zi do të valëvitet atë fundjavë në të gjithë zonën e Detroitit. Gëzuar Ditën e Flamurit!
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