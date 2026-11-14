VIDEO/ Atmosfera elektrizuese në “Air Albania”, i gjithë stadiumi në kor: Rama jep dorëheqje
Atmosfera e tifozëve në Air Albania ndeshjen e sotme kundër Finlandës ka qenë elektrizuese.
Kuqezinjtë mbushën plot e përplot shkallët e stadiumit kombëtar në sfidën e rëndësishme për Ligën e Kombeve, ku ishin të pranishëm plot 20 mijë e 942 tifozë.
Përveç mbështetjes për kombëtaren, tifozët nuk kanë harruar edhe protestën kundër kryeministrit Rama. Herë pas here gjatë sfidës stadiumi ka qenë i tëri në kor: Rama jepe dorëheqjen! Gjithashtu nuk kanë munguar dhe thirrjet “Rama në burg, Berisha në burg”.
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