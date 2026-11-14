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Shqipdetroit.com, gazetë e shqiptarëve të Michiganit

Gazeta online në gjuhën shqipe që mbulon çdo ditë jetën e komunitetit shqiptar në Michigan, nga kishat e shoqatat te sporti amerikan dhe shërbimet konsullore

· 3 min lexim
Shqipdetroit.com, gazetë e shqiptarëve të Michiganit

Në Michigan jeton një nga komunitetet shqiptare më të mëdha e më të vjetra në Shtetet e Bashkuara, i përqendruar në zonën metropolitane të Detroitit e me degëzim edhe përtej lumit, në Windsor të Kanadasë. Për këtë komunitet, lajmet në gjuhën shqipe i sjell çdo ditë shqipdetroit.com, gazeta online e shqiptarëve të Michiganit, një faqe ku lexuesi gjen në një vend jetesën e komunitetit, lajmet e shtetit ku jeton dhe aktualitetin e atdheut.

Komuniteti, zemra e gazetës

Rubrika Komuniteti boton vetëm lajme që kanë të bëjnë me vetë komunitetin shqiptar të Michiganit: veprimtaritë e Kishës Shën Pali në Rochester Hills dhe të Kishës Shën Thoma në Farmington Hills, punën e shoqatave si «Jehona e Malësisë» dhe Shoqata Shqiptare e Windsor-it, festimet e Ditës së Flamurit e të Pavarësisë dhe njoftimet familjare, përfshirë ato të hatrit.

Michigani, Kronika dhe faqet e dobishme

Rubrika Michigani sjell në shqip lajmet e shtetit: politikën lokale, motin dhe paralajmërimet e dimrit, shkollat dhe shërbimet publike, ndërsa Kronika ndjek ngjarjet e metro Detroitit. Rubrika Të dobishme është udhëzuesi praktik i lexuesit: shërbimet konsullore të shpjeguara hap pas hapi — nga aplikimet për dokumente te fitimi e rifitimi i shtetësisë — paralajmërimet për mashtrimet që shënjestrojnë emigrantët, të drejtat e qiramarrësve dhe këshillat e përgatitjes për dimrin e Michiganit.

Amerika dhe atdheu

Rubrika Amerika mbulon aktualitetin amerikan, me nën-rubrikë të veçantë për zgjedhjet e mesmandatit, ndërsa lajmet nga Shqipëria, Kosova, rajoni dhe bota vijnë çdo ditë në rubrikat përkatëse, që lexuesi i diasporës të mos e humbasë asnjë zhvillim të atdheut. Për festimet dhe njoftimet e komunitetit, lexuesit i drejtohen rubrikës Komuniteti.

Sporti amerikan dhe rubrikat e tjera

Sporti zë një vend të veçantë: shqipdetroit.com ndjek në shqip ekipet e Detroitit — Pistons në NBA, Lions në NFL, Tigers në MLB dhe Red Wings në NHL — si dhe WNBA, MLS, WWE dhe futbollin universitar të Michiganit e të Michigan State, përkrah futbollit evropian e atij shqiptar. Përmbajtjen e plotësojnë rubrikat Arte, Moda, Teknologji, Shëndeti, Receta gatimi, Opinion dhe Kuriozitete, si dhe drejtoria e bizneseve shqiptare të zonës, ku lexuesi gjen shërbimet e komunitetit të vet.

Gazeta përditësohet gjatë gjithë ditës dhe është bërë pika e përditshme e takimit online për shqiptarët e Michiganit: një faqe, në gjuhën e tyre, për jetën e tyre në Amerikë dhe për atdheun që e mbajnë me vete.

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