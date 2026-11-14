Ernest Muçi “thumbon” Silvinjon dhe jo vetëm, ylli i Kombëtares: Kam kaluar shumë, tani…
Nga Emanuel Loci, Panorama Sport
Duhet të vinte viti 2026 dhe një edicion i Ligës së Kombeve, që te Kombëtarja të kuptonin potencialin e Ernest Muçit. Ylli pogradecar i shënoi supergol Finlandës, për të hapur rrugën e fitores 2-0.
Muçi la shumë të kuptohet në prononcimin pas ndeshjes. Vështirësi të mëdha e kanë shoqëruar, teksa më parë preferohej vetëm në stol.
A është ky më i mirë me Kombëtaren?
“Për mua po besoj. Ky është momenti që ndiej besim nga shokët e ekipit, nga trajneri dhe tifozët. Kam kaluar shumë gjëra për të ardhur në këtë ditë. Jam shumë i lumtur që jemi në këtë pozicion”.
Muçi ka fituar statusin e titullarit të padiskutueshëm te Kombëtarja. Fillimisht goli ndaj Bjellorusisë dhe së fundmi ndaj Finlandës, kanë pasur shumë rëndësi për të qenë në krye të grupit C1.
Nga ana e Muçit janë 5 gola deri tani si kuqezi. Shifra e pazakontë është se regjistron vetëm 748 minuta në 22 ndeshje. Mundësinë e debutimit ia dha trajneri Reja, i cili nuk e llogariti më pas. Situata mjaft shqetësuese ishte nën drejtimin e Silvinjos, ku pati 3 gola. Tekniku brazilian i besoi vetëm 337 minuta në plot 15 herë që e aktivizoi. Para shtatorit të këtij viti, Muçi nuk ka pasur asnjëherë besimin e duhur te Kombëtarja.
Silvinjo shkroi një periudhë të artë nën drejtimin e Shqipërisë. Fakt është se disa lojtarë që janë shumë të vlerësuar edhe jashtë Shqipërisë, kanë shprehur pakënaqësi. Këtu përmendim Mirlind Dakun, Ardian Ismajlin dhe Ernest Muçin ndër të tjerë.
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