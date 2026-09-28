Forcat amerikane tërhiqen nga Iraku pas dy dekadash pranie
Forcat e armatosura amerikane janë tërhequr plotësisht nga territori irakian, tha një burim qeveritar irakian për agjencinë gjermane të lajmeve DPA të dielën. Forcat luftarake dhe njësitë mbështetëse janë larguar nga vendi, tha burimi.
Qeveritë e të dy vendeve kishin arritur një marrëveshje për tërheqjen e forcave amerikane deri në vitin 2024. Sipas Pentagonit amerikan, rreth 2,500 anëtarë të forcave të armatosura amerikane ishin të stacionuara në territorin irakian vitet e fundit.
Përpara tërheqjes së tyre, forcat amerikane ishin të vendosura në baza në Erbil, në rajonin autonom të Kurdistanit, në aeroportin e kryeqytetit Bagdad, si dhe në zonën e ruajtur me masa të rrepta ku ndodhen agjencitë qeveritare dhe ambasadat e huaja, e ashtuquajtura Zona e Gjelbër.
Një koalicion ushtarak i udhëhequr nga SHBA-të u përfshi në fushatën kundër organizatës xhihadiste Shteti Islamik (ISIS) në Irak dhe Siri në vitin 2014. Organizata ekstremiste pa shembjen e “kalifatit” të saj së pari në Irak në vitin 2017, pastaj në Siri në vitin 2019.
Megjithatë, qelizat e ISIS-it mbeten aktive dhe nisin sulme sporadike në të dy vendet, pavarësisht humbjes së zonave të gjera që dikur i mbanin.
Situata e sigurisë në Irak u përkeqësua përsëri pasi shpërtheu lufta në Lindjen e Mesme me sulmin e SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt. Forcat e armatosura amerikane dhe grupet e armatosura iraniane pranë Republikës Islamike ishin përleshur vazhdimisht vitet e fundit.
Që nga shpërthimi i luftës, ka pasur qindra sulme, veçanërisht kundër forcave dhe instalimeve amerikane.
Duke filluar nga e mërkura, dita kur ushtria amerikane duhet të largohet, Iraku pritet të mbajë një festë katër-ditore për të shënuar “Ditën e Pavarësisë”.
SHBA-të dhe aleatët e saj pushtuan Irakun në vitin 2003, duke rrëzuar Sadam Huseinin. Ushtria amerikane, e cila kishte tërhequr shumicën e trupave të saj luftarake nga vendi në vitin 2011, u kthye në vitin 2014 me kërkesë të Bagdadit për t’u përballur me ISIS-in.
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