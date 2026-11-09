Hertl shënon dy herë në periodën e tretë, Golden Knights mundin Sabres 4-1 në Buffalo
Vegas Golden Knights fituan 4-1 ndaj Buffalo Sabres të dielën, më 8 nëntor 2026, në KeyBank Center në Buffalo, sipas raportimit të NHL.com. Ishte fitorja e tretë radhazi për Vegasin, i cili e mbylli turneun katërndeshor në Bregun Lindor me bilanc 3-0-1 dhe shtatë nga tetë pikët e mundshme — humbja e vetme erdhi në gjuajtjet e penalltive në Boston. Me këtë fitore, Vegas shkoi në 12-5-2, ndërsa Buffalo ra në 8-6-3.
Perioda e parë u mbyll pa gola, edhe pse Buffalo dominoi hapjen e ndeshjes dhe e mposhti Vegasin 14-6 në gjuajtje. Reuters raporton se portieri Adin Hill bëri disa pritje të shkallës së lartë për ta mbajtur portën të paprekur.
Në periodën e dytë, Mitch Marner hapi rezultatin në minutën 12:17 me një gol nga një kundërsulm i vetëm në inferioritet numerik — goli i tij i tretë i sezonit. Vetëm 86 sekonda më vonë, në minutën 13:43, Jack Eichel e dyfishoi avantazhin në 2-0 me golin e tij të tetë të sezonit, pas asistimit të Ivan Barbashev. Në periodën e dytë, Vegas e mposhti Buffalon 11-5 në gjuajtje.
Buffalo e ngushtoi rezultatin në 2-1 në minutën 4:26 të periodës së tretë, kur Beck Malenstyn shënoi golin e tij të parë të sezonit pas një përleshjeje para portës. Por vetëm 1 minutë e 17 sekonda më vonë, në minutën 5:43, Tomas Hertl riktheu avantazhin prej dy golash në 3-1, me asistim të Marnerit. Sipas NHL.com, ai asistim ishte pika e 100-të e Marnerit si lojtar i Golden Knights, duke e bërë atë lojtarin më të shpejtë në historinë e klubit që arrin këtë shifër.
Hertl shënoi sërish në minutën 10:00 për 4-1 — goli i tij i dytë i ndeshjes dhe i nënti i sezonit — me asistime të Barbashev dhe Shea Theodore. Me këtë paraqitje, Hertl e zgjati serinë e tij të pikëve në katër ndeshje radhazi.
Në portë, Adin Hill bëri 28 pritje për Vegasin, me përqindje pritjesh .966 sipas ESPN. Për Buffalon, Colten Ellis ndali 22 nga 26 gjuajtjet.
Goli i Eichelit ishte edhe më i veçantë, pasi ai u përball me ish-ekipin e tij. Eichel ishte zgjedhja e parë e Buffalos në draftin e vitit 2015 dhe u shkëmbye te Vegas në vitin 2021.
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