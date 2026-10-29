Obama në Atlanta për Ossoff: bënë një luftë që nuk duhej bërë dhe vunë tarifa, prandaj çmimet po rriten
Ish-presidenti Barack Obama foli të mërkurën në mbrëmje në një miting pranë Atlantës në mbështetje të senatorit demokrat Jon Ossoff dhe kandidates për guvernatore Keisha Lance Bottoms, duke akuzuar administratën Trump se zgjodhi një luftë të panevojshme me Iranin dhe tarifa që po rrisin çmimet, ndërsa në të njëjtën mbrëmje presidenti Donald Trump mbajti mitingun e tij në Ohio.
Siç njofton USA Today, ish-presidenti Barack Obama foli më 28 tetor në një miting jashtë Atlantës, në Arena at Southlake në Morrow, Georgia, për senatorin demokrat Jon Ossoff dhe kandidaten demokrate për guvernatore Keisha Lance Bottoms, në javën e fundit para zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, që vendosin kontrollin e Kongresit. Duke folur për luftën e SHBA-së me Iranin, çmimet e karburantit dhe koston e jetesës, Obama tha: “Ata bënë një zgjedhje për të luftuar një luftë që nuk duhej ta luftonin. Ata bënë një zgjedhje për të vënë tarifa. Prandaj çmimet po rriten”.
Ossoff, i cili udhëheq ndaj sfiduesit republikan, deputetit Mike Collins, me më shumë se tetë pikë në mesataren e sondazheve RealClearPolitics, u zotua në fjalën prezantuese se do ta hetojë administratën Trump, duke e quajtur atë “spektakël grabitjeje”, ndërsa turma brohoriti “lock him up”. Në garën për guvernatore, republikani Rick Jackson udhëheq ndaj Bottoms me pak më shumë se një pikë në të njëjtën mesatare.
Obama iu përgjigj edhe debatit për batutën e tij të 24 tetorit në Ohio, ku rinovimet e Shtëpisë së Bardhë nga Trump i krahasoi me diçka të ndërtuar nga diktatori irakian Saddam Hussein në stilin e Cheesecake Factory. “Jam baba i dy vajzave; a mendoni se mund t’i mbijetoja fëmijërisë së tyre pa Cheesecake Factory? Ai ishte vendi im për rreth një dekadë”, tha ai.
Ai e quajti reagimin republikan “përgjigje të të gjithë qeverisë”, duke përmendur drekën e sekretarit të Thesarit Scott Bessent në një Cheesecake Factory më 26 tetor, dhe tha se administrata “nuk janë njerëz seriozë”: “Nuk kanë zgjidhje për problemet reale, ndaj do të donin që mediat dhe ju të flisnit për Cheesecake Factory… me shpresën se nuk do të vini re se faturat tuaja janë më të larta dhe jeta juaj më e vështirë”. Sipas tij, administrata nuk i kundërshtoi akuzat e tij për korrupsion dhe për efektin e tarifave te kostot e konsumatorëve.
Në të njëjtën mbrëmje, siç njofton New York Post, Trump mbajti miting në Chillicothe, Ohio, ku bënte fushatë për senatorin Jon Husted dhe kandidatin për guvernator Vivek Ramaswamy. Trump mbrojti rinovimet e Shtëpisë së Bardhë, duke thënë se tullat po binin dhe dritaret ishin të thyera kur mori detyrën dhe se i rregulloi vetë, dhe tha me ironi “gjithmonë shqetësohem kur ai bën fushatë kundër meje”, duke shtuar se Obama bëri fushatë për Hillary Clinton dhe për Kamala Harris dhe “humbi”. Trump u mburr gjithashtu se e kishte “përfunduar” marrëveshjen bërthamore të Obamës me Iranin.
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