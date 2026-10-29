Në mikrorajonin Korabel të Khersonit mbeten ende rreth 150 njerëz, autoritetet bëjnë thirrje për evakuim
Kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Khersonit, Yaroslav Shanko, thotë se në mikrorajonin Korabel, i njohur edhe si Ostrov, mbeten ende rreth 150 njerëz dhe u bën thirrje atyre të evakuohen, ndërsa autoritetet dërgojnë rregullisht ushqime dhe ilaçe në zonë.
Pas dëmtimit të urës automobilistike mbi lumin Koshova nga bombat ajrore të drejtuara ruse verën e kaluar, shumica e banorëve u larguan nga mikrorajoni Korabel; evakuimi zgjati disa javë. Megjithatë, atje edhe tani mbeten rreth 150 njerëz, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake të Qytetit të Khersonit, Yaroslav Shanko, i cili e bëri njoftimin në Facebook.
Administrata Ushtarake e Qytetit të Khersonit, në bashkëpunim me organizata bamirëse, dërgon rregullisht në Ostrov, siç quhet ndryshe zona, ushqime, ilaçe dhe ushqim për kafshët shtëpiake. Punonjësit e mbrojtjes civile vazhdojnë masat e evakuimit; gjatë një udhëtimi humanitar u nxor nga zona e rrezikut një grua.
Shanko kujtoi se kërkesa për evakuim mund të lihet në numrin e Qendrës së Unifikuar të Kontaktit 0800 101 102, bëri thirrje të mos vonohet largimi dhe siguroi se autoritetet janë gati të organizojnë daljen nga zona e kuqe dhe shoqërimin e mëtejshëm.
Siç kujton Ukrinform, më 2 gusht 2025 ushtria ruse hodhi dy bomba ajrore të drejtuara mbi Kherson dhe dëmtoi urën që çon në mikrorajonin Korabel, pas së cilës autoritetet u bënë thirrje banorëve të evakuoheshin.
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