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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit intercepton një raketë balistike të Huthi-ve drejt Provincës Lindore

Mbrojtja ajrore saudite shkatërroi raketën herët të enjten, konfirmoi zëdhënësi i koalicionit Turki al-Maliki, pa raportime për viktima apo dëme — njoftimi erdhi pas alarmeve të natës në Provincën Lindore dhe Najran.

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Sistem mbrojtjeje ajrore Patriot gjatë një lëshimi (foto ilustruese)

Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite interceptoi dhe shkatërroi herët të enjten një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t e Jemenit drejt Provincës Lindore të mbretërisë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës SHBA–Iran, duke cituar koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite.

Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, e konfirmoi interceptimin në një deklaratë të publikuar në platformën X, sipas Anadolu-s. Ai nuk dha detaje të mëtejshme për incidentin dhe nuk u raportuan viktima apo dëme materiale nga kjo goditje e ndaluar në ajër.

Njoftimi për interceptimin erdhi pas paralajmërimeve të natës: Mbrojtja Civile saudite u kishte bërë thirrje më herët banorëve të Provincës Lindore të strehohen në vendin më të sigurt më të afërt për shkak të një rreziku të mundshëm, ndërsa një alarm i ngjashëm u lëshua edhe për provincën e Najranit, pranë kufirit me Jemenin. Më pas autoritetet njoftuan se rreziku kishte kaluar në të dy provincat.

Sulmi i ndaluar është i fundit në një seri goditjesh të ditëve të fundit. Të mërkurën, koalicioni raportoi shkatërrimin e një rakete balistike të Huthi-ve që synonte qytetin perëndimor Taif, ndërsa të martën vonë mbetjet e dy raketave të interceptuara dëmtuan një ndërtesë, një kantier ndërtimi dhe një automjet në kryeqytetin Riad, pa viktima, sipas Mbrojtjes Civile.

Huthi-t, grupi i lidhur me Iranin që kontrollon pjesë të mëdha të Jemenit, kanë shtuar javët e fundit sulmet me raketa dhe dronë ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës në Arabinë Saudite, ndërsa lufta SHBA–Iran dhe përleshjet rreth ngushticave të Hormuzit dhe Bab al-Mandebit vazhdojnë të mbajnë rajonin në tension.

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