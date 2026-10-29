Trump në Ohio: SHBA nuk e filloi këtë luftë me Iranin
Presidenti Donald Trump mbrojti sërish luftën me Iranin në mitingun e Chillicothe-it në Ohio, duke thënë se SHBA-ja "nuk e filloi këtë luftë" dhe se konflikti duhej të ishte zgjidhur shumë kohë përpara se ai të vinte në detyrë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka pretenduar se SHBA-ja “nuk e filloi këtë luftë” me Iranin, duke shtuar se konflikti “duhej të ishte marrë në dorë shumë kohë përpara se të vija këtu”. Siç njofton Middle East Eye, deklarata u bë të mërkurën në mbrëmje në mitingun elektoral të Chillicothe-it në Ohio, ku Trump po bën fushatë për kandidatët republikanë përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Pretendimi bie ndesh me rendin e ngjarjeve: në fund të shkurtit, Izraeli dhe SHBA-ja nisën luftën kundër Iranit, në një kohë kur po zhvilloheshin bisedime të ndërmjetësuara nga Omani rreth programit bërthamor të Teheranit. Sulme amerikano-izraelite ndaj Iranit ishin kryer edhe vitin e kaluar, po ashtu gjatë diskutimeve në vazhdim.
Deklarata vjen ndërsa administrata po peshon hapat e ardhshëm: sipas raportimeve mediatike të ditëve të fundit, Uashingtoni ka paralajmëruar aleatët e Gjirit të përgatiten për një rifillim të mundshëm të shkurtër e të ashpër të sulmeve pas zgjedhjeve të mesmandatit, ndërsa ndërmjetësit kataras po përpiqen të mbajnë të hapur kanalin diplomatik me Teheranin.
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