Rusët godasin me dronë dy rrethe të Kharkivit, goditet një institucion arsimor
Forcat ruse sulmuan me dronë gjatë natës rrethet Kholodnohirskyi dhe Saltivskyi të Kharkivit: në Kholodnohirskyi shpërtheu zjarr në vendin e goditjes, ndërsa në Saltivskyi u godit një institucion arsimor.
Kharkivi u përball sërish me sulme ruse gjatë natës së 28–29 tetorit, kur dronët rusë goditën dy rrethe të qytetit, Kholodnohirskyi dhe Saltivskyi, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kryebashkiakut të qytetit, Ihor Terekhov.
Sipas njoftimit të Terekhov në Telegram, fillimisht u regjistrua një goditje armike në rrethin Kholodnohirskyi, ku në vendin e goditjes shpërtheu zjarr.
Më pas, kryebashkiaku njoftoi edhe për një goditje të dronit armik në rrethin Saltivskyi. Sipas informacionit të përditësuar të Qendrës Situacionale, në këtë rreth armiku goditi një institucion arsimor.
Nga goditjet e natës së kaluar nuk raportohet për viktima. Sulmi vjen një ditë pas bombardimit rus të 28 tetorit në Kharkiv, nga i cili numri i të plagosurve u rrit në katër, ndërsa një person humbi jetën.
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