☁️
Tiranë 8°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.45 ▼1.29%
ARI 4,048 ▼0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $79,910 ▼ -1.27% ETH $2,311 ▼ -1.82% XRP $1.2901 ▼ -3.04% SOL $99.7200 ▼ -2%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.45 ▼1.29 % ARI 4,048 ▼0.09 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.45 ▼1.29 % ARI 4,048 ▼0.09 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Obama në Atlanta për Ossoff: bënë një luftë që nuk duhej bërë dhe vunë tarifa, prandaj çmimet po rriten Grigorov: në rajonin e Sumyt mbeten ende rreth 34 mijë civilë në zonat që i nënshtrohen evakuimit Trump në Ohio: SHBA nuk e filloi këtë luftë me Iranin Rusët godasin me dronë dy rrethe të Kharkivit, goditet një institucion arsimor DeepSeek dhe Moonshot përdorën rezultatet e GPT-6 Astra të OpenAI për të trajnuar modelet e tyre, raporton The Information
Menu
Ukraina

Rusët godasin me dronë dy rrethe të Kharkivit, goditet një institucion arsimor

Forcat ruse sulmuan me dronë gjatë natës rrethet Kholodnohirskyi dhe Saltivskyi të Kharkivit: në Kholodnohirskyi shpërtheu zjarr në vendin e goditjes, ndërsa në Saltivskyi u godit një institucion arsimor.

· 1 min lexim

Kharkivi u përball sërish me sulme ruse gjatë natës së 28–29 tetorit, kur dronët rusë goditën dy rrethe të qytetit, Kholodnohirskyi dhe Saltivskyi, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kryebashkiakut të qytetit, Ihor Terekhov.

Sipas njoftimit të Terekhov në Telegram, fillimisht u regjistrua një goditje armike në rrethin Kholodnohirskyi, ku në vendin e goditjes shpërtheu zjarr.

Më pas, kryebashkiaku njoftoi edhe për një goditje të dronit armik në rrethin Saltivskyi. Sipas informacionit të përditësuar të Qendrës Situacionale, në këtë rreth armiku goditi një institucion arsimor.

Nga goditjet e natës së kaluar nuk raportohet për viktima. Sulmi vjen një ditë pas bombardimit rus të 28 tetorit në Kharkiv, nga i cili numri i të plagosurve u rrit në katër, ndërsa një person humbi jetën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu