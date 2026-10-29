Lufta dhe rënia e të ardhurave e detyrojnë Kremlinin të shesë rezervat e arit, thotë inteligjenca ukrainase
Banka qendrore ruse shkurtoi për muajin e dhjetë radhazi sasinë fizike të arit monetar; në shtator rezervat ranë me 6,2 tonë, në nivelin më të ulët që nga fundi i vitit 2019
Rusia po i shpenzon rezervat e arit për të mbuluar deficitin buxhetor, i cili po rritet për shkak të tkurrjes së të ardhurave nga nafta dhe gazi dhe rritjes së shpenzimeve shtetërore. Këtë e njoftoi Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme i Ukrainës, siç njofton Ukrinform.
Sipas inteligjencës ukrainase, në shtator 2026 banka qendrore e Rusisë shkurtoi për muajin e dhjetë radhazi vëllimin fizik të arit monetar: rezervat u pakësuan me 6,2 tonë, në 2,26 mijë tonë, niveli më i ulët që nga fundi i vitit 2019. Që nga dhjetori 2025 shkurtimi ka arritur rreth 62 tonë, ose 2,7%.
Më 9 tetor, rezervat ndërkombëtare të Rusisë vlerësoheshin në 723,5 miliardë dollarë — 45,5 miliardë dollarë, ose 5,9%, më pak se në fillim të shtatorit.
Vlera në dollarë e arit monetar gjatë shtator–tetorit zbriti nga 333,5 miliardë në 301,6 miliardë dollarë; sipas inteligjencës, kjo shpjegohet jo vetëm me pakësimin e rezervave fizike, por edhe me ndryshimin e çmimeve të tregut dhe rivlerësimin e aktiveve.
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