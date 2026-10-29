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Konflikti SHBA - Iran

Alarme për rrezik të mundshëm në Provincën Lindore dhe Najran, Arabia Saudite njofton se rreziku kaloi

Mbrojtja Civile saudite u bëri thirrje banorëve në të dy provincat të strehohen në vendin më të sigurt më të afërt dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare, ndërsa më pak se një orë më vonë njoftoi se rreziku kishte kaluar.

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Sistem i mbrojtjes ajrore i Arabisë Saudite (foto arkivi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi në orët e para të së enjtes një paralajmërim për “rrezik të mundshëm” në Provincën Lindore të mbretërisë, duke u bërë thirrje banorëve të strehohen në vendin më të sigurt më të afërt dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës SHBA–Iran.

Pak më vonë, një paralajmërim i ngjashëm u lëshua edhe për provincën e Najranit, në jug të vendit, pranë kufirit me Jemenin, ku banorëve iu kërkua po ashtu të qëndrojnë në vende të sigurta derisa situata të sqarohej.

Më pak se një orë pas alarmit të parë, Mbrojtja Civile njoftoi se rreziku në të dy provincat — Provincën Lindore dhe Najran — kishte kaluar. Autoritetet i paralajmëruan njëkohësisht qytetarët që të mos filmojnë e të mos shpërndajnë informacione për vendet e sulmeve me raketa apo dronë, duke theksuar se kjo mund të sjellë përgjegjësi ligjore.

Alarmet vijnë në një kohë kur Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, kanë shtuar sulmet ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës në Arabinë Saudite, përfshirë sulmin e së mërkurës ndaj aeroportit të Adenit dhe pretendimin e tyre për goditjen e rafinerisë Ras Tanura, ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon prej shkurtit.

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