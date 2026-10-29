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Amerika

Trump në Chillicothe: nëse fiton Husted, do të shqyrtoj ta sjell Akademinë Hapësinore në Ohio

Presidenti mbajti të mërkurën në mbrëmje mitingun e tretë të ciklit në Ohio për kandidatët republikanë, mbrojti Vivek Ramaswamy-n nga kritikat për reklamën dhe kërkoi mbështetje për kërkesën kushtetuese të identifikimit me foto të votuesve.

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Siç njofton The Columbus Dispatch, presidenti Donald Trump u kthye në Ohio të mërkurën në mbrëmje dhe mbajti një miting në Chillicothe për kandidatët republikanë, përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ishte ndalesa e tij e tretë elektorale në këtë shtet në ciklin e zgjedhjeve të mesmandatit, një shtet që ai e ka fituar tri herë, së fundmi me 11 pikë përqindjeje. Më herët Trump e kishte lavdëruar Husted-in për të kaluarën e tij si futbollist, ndërsa të paktën dy protestues u nxorën jashtë mitingut pasi bërtitën sapo presidenti filloi fjalimin.

Momenti që tërhoqi më shumë vëmendje erdhi në orën 20:43, kur Trump la të kuptohet se Ohio mund të marrë Akademinë Hapësinore të SHBA-së nëse fiton senatori Jon Husted. “Dua ta dini se nëse Jon Husted fiton, do të shqyrtoj ta vendos Akademinë Hapësinore pikërisht këtu në Ohio. Të gjithë e duan”, tha ai. Ohio e paraqet kandidaturën e saj duke u mbështetur te baza ajrore Wright-Patterson dhe te qendra kërkimore Glenn e NASA-s pranë Cleveland-it.

Husted është në një garë të ngushtë me ish-senatorin demokrat Sherrod Brown, i cili humbi rizgjedhjen në vitin 2024 ndaj republikanit Bernie Moreno. Husted u emërua nga guvernatori Mike DeWine për të shërbyer pjesën e mbetur të mandatit në Senat të nënpresidentit JD Vance.

Trump mbrojti edhe kandidatin republikan për guvernator, Vivek Ramaswamy, nga kritikat për reklamën që paraqet nënën e larguar të rivales demokrate Amy Acton. “Vivek u trajtua shumë padrejtësisht. Nëna e kundërshtares së tij tha se e bija është gënjeshtare”, tha presidenti. Sondazhet sugjerojnë se Acton mund të ketë një avantazh të lehtë ndaj Ramaswamy-t, ndërsa parashikuesit e kanë zhvendosur garën nga “hedhje monedhe” në “anon nga demokratët” pas reagimeve për reklamën.

Presidenti mori meritat edhe për largimin e emigrantëve haitianë nga Springfield i Ohio-s, duke i dhënë fund statusit të tyre të mbrojtjes së përkohshme: “Haitianët janë larguar”, tha ai. Ai kërkoi gjithashtu mbështetje për Issue 3, e cila do të vendoste në Kushtetutën e shtetit kërkesën për identifikim me foto të votuesve, dhe tha për demokratët: “Ata nuk duan identifikim votuesi, pse? Sepse duan të mashtrojnë.”

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