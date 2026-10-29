Samsung shënon fitim operativ rekord prej 107,4 trilionë wonësh në tremujorin e tretë, i nxitur nga çipat e inteligjencës artificiale
Rezultatet përfundimtare të tremujorit të tretë tregojnë të ardhura prej 195,25 trilionë wonësh; divizioni i gjysmëpërçuesve siguroi 106,5 trilionë won fitim operativ, ndërsa kompania njoftoi dividentë prej rreth 30 trilionë wonësh dhe paralajmëroi se mungesa e çipave do të thellohet vitin e ardhshëm
Samsung Electronics publikoi të enjten rezultatet përfundimtare për tremujorin e tretë. Siç njofton Reuters, fitimi operativ i kompanisë u rrit gati nëntëfish, në nivelin rekord prej 107,4 trilionë wonësh (rreth 80,04 miliardë dollarë), nga 12,2 trilionë won një vit më parë, në linjë me vlerësimin e saj paraprak, i nxitur nga kërkesa e fortë për çipat e inteligjencës artificiale.
Sipas raportimit të MoneyToday për rezultatet e finalizuara, të ardhurat e konsoliduara arritën 195,2532 trilionë won, me rritje rreth 127% krahasuar me një vit më parë, ndërsa fitimi operativ u rrit rreth 783%. Të ardhurat dhe fitimi operativ janë në nivelet më të larta historike; ky është tremujori i katërt radhazi me rekord dhe Samsung bëhet kompania e parë teknologjike në botë që kalon pragun e 100 trilionë wonëve fitim operativ në një tremujor të vetëm.
Pjesa dërrmuese e fitimit erdhi nga divizioni i gjysmëpërçuesve DS (Device Solutions), i cili regjistroi të ardhura prej 147,1 trilionë wonësh dhe fitim operativ prej 106,5 trilionë wonësh, i ndihmuar nga rritja e çmimeve të çipave të memories dhe shitjet e zgjeruara të produkteve me vlerë të lartë. Në anën tjetër, divizioni DX (Device eXperience) i produkteve të gatshme shënoi të ardhura prej 52,1 trilionë wonësh dhe humbje operative prej 800 miliardë wonësh — tremujori i dytë radhazi me humbje — ndërsa biznesi i smartfonëve u godit nga barra e kostove në rritje për shkak të çmimeve më të larta të memories.
Siç njofton Reuters, Samsung tha se mungesa e furnizimit me çipa do të thellohet vitin e ardhshëm — një parashikim që i bën jehonë atij të rivalit SK hynix, i cili një ditë më parë raportoi rezultate të forta dhe një parashikim optimist, duke ndihmuar në zbutjen e shqetësimeve të tregut se fitimet nga çipat e AI mund të humbnin ritmin. Megjithatë, investitorët mbeten të kujdesshëm për qëndrueshmërinë e shpenzimeve për inteligjencën artificiale.
Sipas Seoul Economic Daily, Samsung do të paguajë rreth 30 trilionë won dividentë në para për tremujorin e tretë, ose 4.601 won për aksion, me datë regjistrimi 30 shtatorin dhe pagesë më 27 nëntor. Kompania planifikon një kthim total për aksionarët prej 90 deri në 110 trilionë wonësh, duke përfshirë dividentin e tremujorit të katërt dhe riblerjet e anulimet e aksioneve; mënyra e përdorimit të pjesës së mbetur do të vendoset pas mbledhjes së bordit në janar.
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