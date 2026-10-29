Dronë sulmojnë Moskën, Sobyanin thotë se u rrëzuan 57 dronë që fluturonin drejt kryeqytetit
Kufizime në tre aeroporte të Moskës, dy avionë nga Turqia u kthyen mbrapsht
Dronë sulmuan Moskën dhe rajonin e Moskës, ndërsa rreziku nga dronët në rajonin e Moskës u shpall rreth orës 22:00.
Siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kanalit Telegram Astra, i cili citon TASS-in dhe shërbimet e dispeçerisë ajrore, dy avionë që fluturonin nga Turqia drejt Moskës u kthyen mbrapsht për shkak të kufizimeve në aeroportin Vnukovo.
Rosaviatsiya, agjencia federale ruse e transportit ajror, vendosi kufizime për pranimin dhe nisjen e avionëve në aeroportet Vnukovo, Domodedovo dhe Zhukovsky (Ramenskoye). Pas një ore, kufizimet në Zhukovsky u hoqën, ndërsa dy aeroportet e tjera vazhduan të pranojnë avionë vetëm me marrëveshje.
Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, deklaroi se ishin rrëzuar 57 dronë (BPLA) që fluturonin drejt Moskës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.