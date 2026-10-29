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29 Tet 2026
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Ukraina

Dronë sulmojnë Moskën, Sobyanin thotë se u rrëzuan 57 dronë që fluturonin drejt kryeqytetit

Kufizime në tre aeroporte të Moskës, dy avionë nga Turqia u kthyen mbrapsht

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Dronë sulmuan Moskën dhe rajonin e Moskës, ndërsa rreziku nga dronët në rajonin e Moskës u shpall rreth orës 22:00.

Siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kanalit Telegram Astra, i cili citon TASS-in dhe shërbimet e dispeçerisë ajrore, dy avionë që fluturonin nga Turqia drejt Moskës u kthyen mbrapsht për shkak të kufizimeve në aeroportin Vnukovo.

Rosaviatsiya, agjencia federale ruse e transportit ajror, vendosi kufizime për pranimin dhe nisjen e avionëve në aeroportet Vnukovo, Domodedovo dhe Zhukovsky (Ramenskoye). Pas një ore, kufizimet në Zhukovsky u hoqën, ndërsa dy aeroportet e tjera vazhduan të pranojnë avionë vetëm me marrëveshje.

Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, deklaroi se ishin rrëzuar 57 dronë (BPLA) që fluturonin drejt Moskës.

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