Bloomberg dhe dy firma të Wall Street paguajnë Truth Social për qasje më të shpejtë te postimet e Trump, deri në 100 mijë dollarë në muaj
Sipas Reuters, Bloomberg, Susquehanna International Group dhe Jump Trading kanë blerë shërbimin Truth API që u jep avantazh prej 50 milisekondash ndaj postimeve të presidentit që lëvizin tregjet.
Siç njofton Reuters, Truth Social — platforma e themeluar nga presidenti Donald Trump — ka regjistruar ofruesin e lajmeve dhe të dhënave Bloomberg dhe dy firma të Wall Street për qasje më të shpejtë te postimet e presidentit, një shërbim që shitet deri në 100 mijë dollarë në muaj, sipas personave me njohuri të drejtpërdrejtë. Firmat në fjalë janë Susquehanna International Group dhe Jump Trading, firma tregtimi me frekuencë të lartë të fokusuara në strategji algoritmike, ndërsa avantazhi kohor i përshkruar nga zyrtarët e Trump Media është 50 milisekonda.
Trump Media and Technology Group e njoftoi produktin e qasjes më të shpejtë në korrik dhe ua ofroi firmave të tregtimit dhe institucioneve financiare. Në gusht, kompania tha se kishte nënshkruar më shumë se 10 marrëveshje klientësh, kryesisht firma të Wall Street që paguajnë 60 mijë deri në 100 mijë dollarë në muaj. Fuqia e këtyre postimeve u pa qartë në prill, kur kontratat e naftës ranë pasi Trump njoftoi në Truth Social një armëpushim në luftën me Iranin.
Marrëveshjet shënojnë ndoshta herën e parë që një biznes i lidhur me një president në detyrë shet qasje te deklaratat e tij, dhe kritikët e kanë quajtur këtë joetike. Senatorët demokratë Elizabeth Warren dhe Adam Schiff i kërkuan në korrik SEC-ut të hetonte nëse shërbimi shkel ligjet e letrave me vlerë, duke e quajtur atë “abuzim tronditës” të detyrës; SEC nuk pranoi të komentonte. Ndërkohë, Intercept Media dhe Freedom of the Press Foundation paditën Trump-in në gusht, duke kërkuar ndalimin e postimit të njoftimeve zyrtare ekskluzivisht në Truth Social sa kohë ekziston fluksi me pagesë; padia është në vazhdim.
Trusti familjar i presidentit zotëron 41% të Trump Media dhe Trump është përfituesi i vetëm, ndërsa Donald Trump Jr. është administratori i trustit me pushtet të vetëm votimi dhe investimi. Aksionet e kompanisë kanë rënë më shumë se 50% këtë vit; vlera e tregut është tani rreth 1,8 miliardë dollarë, nga rreth 8 miliardë dollarë në debutimin e marsit 2024, dhe kompania ka humbur rreth 1,76 miliardë dollarë që nga 2024-a.
Bloomberg, Jump Trading dhe Susquehanna nuk pranuan të komentojnë; Reuters tha se do ta vlerësojë shërbimin, por nuk ka plane aktuale për t’u abonuar. Trump Media tha në një deklaratë se Truth Social ofron një produkt API standard të industrisë me kërkesë të madhe dhe se raportimi bazohet në informacion mashtrues nga burime anonime. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Davis Ingle tha se as Trump dhe as familja e tij nuk përfshihen drejtpërdrejt në vendimet e investimeve të portofolit, por nuk iu përgjigj akuzave për përdorim të padrejtë të detyrës.
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