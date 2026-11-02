Heidi Klum shndërrohet në një dorë gjigante të prerë për festën e saj të Halloween-it
Modelja 53-vjeçare zbuloi kostumin e saj të këtij viti për festën e përvitshme të Halloween-it: një dorë gjigante e prerë, realizuar nga bashkëpunëtori i saj Mike Marino.
Heidi Klum e ka zbuluar më në fund kostumin e saj për Halloween 2026. Siç njofton Just Jared, modelja 53-vjeçare dhe prezantuesja e “Project Runway” u shndërrua këtë vit në një dorë gjigante të prerë, në vazhdën e transformimeve të mëdha me të cilat ajo e ka bërë festën e saj të përvitshme një ngjarje të shumëpritur.
“TALK TO THE HAND”, shkroi Klum në videon e zbulimit në Instagram, me hashtagun #HeidiHalloween 2026. Ajo e kishte ngacmuar kuriozitetin e fansave gjatë gjithë javës së kaluar, duke ndarë copëza nga përgatitjet, ndërsa fansat spekulonin se mund të ishte Vecna nga “Stranger Things”, personazhi i Demi Moore në “The Substance”, një figurë nga “The Dark Crystal” apo përbindëshi i “Slither”.
Klum e organizon festën e saj të Halloween-it prej më shumë se 20 vjetësh dhe, siç ka thënë vetë më parë, kostumet i planifikon shumë herët, shpesh menjëherë pas Halloween-it të radhës së kaluar. Kostumi realizohet si zakonisht me mikun dhe bashkëpunëtorin e saj Mike Marino.
“Ai është një bashkëpunëtor i shkëlqyer, sepse jo vetëm e sjell kostumin në jetë, por sjell edhe ide për ta bërë edhe më të madh e më të mirë”, i tha Klum revistës Vogue vitin e kaluar për Marino-n, duke theksuar se ekipi i tij ka nominime Oscar dhe një çmim Emmy për “The Penguin”.
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