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26 Sht 2026
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MLS

Justin Ellis shënon golin e parë me kombëtaren e SHBA-së në debutim

· 2 min lexim

Justin Ellis shënoi golin e parë për kombëtaren e Shteteve të Bashkuara vetëm katër minuta pas debutimit, në ndeshjen kundër Perusë të zhvilluar të shtunën në Inter.co Stadium — fushën që ai e konsideron shtëpi si pjesë e Orlando City. Goli erdhi pas një goditjeje të lirë të ekzekutuar nga Gio Reyna; 19-vjeçari devijoi topin me kokë drejt shtyllës së largët dhe dha epërsinë 1-0 për SHBA-në.

Siç raporton mlssoccer, Ellis mori thirrjen e tij të parë në ekipin e seniorëve pas një sezoni të shquar në 2026 me Orlando, ku regjistroi 3 gola dhe 11 asistime në të gjitha kompeticionet para dritareve të shtator-tetor. Ai kishte nënshkruar një kontratë si lojtar homegrown me ekipin e parë në shkurt, pas përparimit nëpër akademinë e klubit dhe Orlando City B. Më parë ishte shpallur MVP i U-19 i MLS NEXT në 2025 dhe fitoi Topin e Artë në Generation adidas Cup 2025 me gjashtë gola, teksa Orlando arriti titullin U-18.

Momenti përfaqëson një hap të rëndësishëm në karrierën e njërit prej talenteve më premtues të MLS dhe rrit profilin e tij në skuadrën kombëtare; ngjarja u pasqyrua edhe në raportimin e mlssoccer.

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