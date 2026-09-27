Houston Astros kundër Oakland Athletics në Sutter Health Park, 26 shtator 2026
Më 26 shtator 2026, Houston Astros u përballën me Oakland Athletics në Sutter Health Park në West Sacramento, California, në një ndeshje të fundit të sezonit të rregullt.
Siç raporton Bleacher Report, për Astros nisi H. Wesneski (5-2, 3.50 ERA), ndërsa për Athletics nisi J. Perkins (3-12, 5.90 ERA).
Lista e dëmtimeve përfshinte emra si B. Matthews (gju), C. Correa (kyç i këmbës), D. Varsho (kyç i dorës), J. Meyers (patellë) dhe M. Burrows (bërryl), ndërsa në lista të tjera ishin B. Kriske, B. Rooker, J. Ginn, J. Sterner, J. Wilson, L. Severino, M. Leiter, M. Muncy, N. Kurtz, T. Soderstrom dhe A. Williams.
Të dhënat e ndeshjes dhe listat e lojtarëve u mbështetën në raportimin e Bleacher Report.
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