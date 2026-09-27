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Konflikti SHBA - Iran

Irani i përgjigjet refuzimit të Trump-it me valë sulmesh në Hormuz: raketa kruiz dhe dronë godasin anijet që “shkelin mbylljen”

Pak orë pasi presidenti amerikan hodhi poshtë propozimin 7-ditor për rihapjen e ngushticës strategjike, Teherani nisi sulme me raketa dhe dronë ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke e thelluar krizën globale të energjisë.

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041020-N-1348L-054 North Arabian Gulf - (Oct. 20, 2004) - The U.S. Coast Guard cutter Monomoy (WPB 1326) patrols the waters surrounding the Al Basrah Oil Terminal (ABOT) as a super tanker takes-on crude oil. Monomoy is among several U.S. Navy, Coast Guard and coalition ships that share the responsibilities of patrolling and safeguarding the waters near the Khawr AL Amaya Oil Terminal (KAAOT) and the Al Basrah Oil Terminal (ABOT) in the Arabian Gulf. Monomoy is one of two Coast Guard cutters stationed at the Kuwait Naval Base. U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class David C. Lloyd (RELEASED)

Irani nisi të shtunën mbrëma një valë sulmesh me raketa kruiz dhe dronë ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke goditur disa anije që besohet se po shkelin mbylljen e vendosur nga Teherani, siç njofton The Times duke cituar mediat shtetërore iraniane. Sulmet erdhën pak orë pasi presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë propozimin iranian për rihapjen e ngushticës brenda shtatë ditësh dhe rifillimin e bisedimeve të paqes.

“E refuzoj propozimin e tyre”, u tha Trump gazetarëve të shtunën mbrëma, ndërsa hipte në helikopterin Marine One, sipas The Times. Pas një jave takimesh dhe ndërmjetësimi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, zyrtarët iranianë i kishin dorëzuar palës amerikane një propozim përmes ndërmjetësve: ndalimin e luftimeve, rihapjen e ngushticës brenda një jave dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor — nëse SHBA-ja do t’i jepte fund bllokadës detare të porteve iraniane, do të lironte asetet e ngrira dhe do të hiqte sanksionet ndaj naftës iraniane.

Po të shtunën, Trump postoi në Truth Social një imazh të Gjirit të etiketuar si “Ngushtica Trump” dhe më pas e hodhi poshtë marrëveshjen, duke thënë se iranianët duan marrëveshje “sepse po humbin keq”, shkruan The Times. Wall Street Journal raportoi se presidenti u tha privatisht ndihmësve se pret të rifillojë fushatën e bombardimeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, edhe pse Shtëpia e Bardhë i ka mohuar raportet për mungesë municionesh.

Cisternë nafte në terminal detar
Një cisternë nafte në një terminal në Gjirin Persik — trafiku përmes Hormuzit ka rënë ndjeshëm që nga mbyllja e ngushticës.

Përshkallëzimi i ri godet në zemër të tregjeve globale të energjisë: përmes Ngushticës së Hormuzit kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, dhe çdo sulm i ri ndaj anijeve tregtare e thellon pasigurinë e furnizimeve. Irani e mbylli ngushticën pasi SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Republikën Islamike në fund të shkurtit, dhe që atëherë trafiku detar ka rënë ndjeshëm për shkak të kërcënimeve dhe sulmeve iraniane ndaj anijeve.

Ndërkohë diplomacia duket e bllokuar. Siç raportoi Reuters, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi këmbënguli të dielën se vetëm diplomacia mund ta zgjidhë konfliktin, por Teherani pret ende që ndërmjetësuesit t’i përcjellin zyrtarisht qëndrimin përfundimtar të Uashingtonit.

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