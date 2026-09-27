Irani i përgjigjet refuzimit të Trump-it me valë sulmesh në Hormuz: raketa kruiz dhe dronë godasin anijet që “shkelin mbylljen”
Pak orë pasi presidenti amerikan hodhi poshtë propozimin 7-ditor për rihapjen e ngushticës strategjike, Teherani nisi sulme me raketa dhe dronë ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke e thelluar krizën globale të energjisë.
Irani nisi të shtunën mbrëma një valë sulmesh me raketa kruiz dhe dronë ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke goditur disa anije që besohet se po shkelin mbylljen e vendosur nga Teherani, siç njofton The Times duke cituar mediat shtetërore iraniane. Sulmet erdhën pak orë pasi presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë propozimin iranian për rihapjen e ngushticës brenda shtatë ditësh dhe rifillimin e bisedimeve të paqes.
“E refuzoj propozimin e tyre”, u tha Trump gazetarëve të shtunën mbrëma, ndërsa hipte në helikopterin Marine One, sipas The Times. Pas një jave takimesh dhe ndërmjetësimi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, zyrtarët iranianë i kishin dorëzuar palës amerikane një propozim përmes ndërmjetësve: ndalimin e luftimeve, rihapjen e ngushticës brenda një jave dhe nisjen e negociatave për programin bërthamor — nëse SHBA-ja do t’i jepte fund bllokadës detare të porteve iraniane, do të lironte asetet e ngrira dhe do të hiqte sanksionet ndaj naftës iraniane.
Po të shtunën, Trump postoi në Truth Social një imazh të Gjirit të etiketuar si “Ngushtica Trump” dhe më pas e hodhi poshtë marrëveshjen, duke thënë se iranianët duan marrëveshje “sepse po humbin keq”, shkruan The Times. Wall Street Journal raportoi se presidenti u tha privatisht ndihmësve se pret të rifillojë fushatën e bombardimeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, edhe pse Shtëpia e Bardhë i ka mohuar raportet për mungesë municionesh.
Përshkallëzimi i ri godet në zemër të tregjeve globale të energjisë: përmes Ngushticës së Hormuzit kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, dhe çdo sulm i ri ndaj anijeve tregtare e thellon pasigurinë e furnizimeve. Irani e mbylli ngushticën pasi SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Republikën Islamike në fund të shkurtit, dhe që atëherë trafiku detar ka rënë ndjeshëm për shkak të kërcënimeve dhe sulmeve iraniane ndaj anijeve.
Ndërkohë diplomacia duket e bllokuar. Siç raportoi Reuters, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi këmbënguli të dielën se vetëm diplomacia mund ta zgjidhë konfliktin, por Teherani pret ende që ndërmjetësuesit t’i përcjellin zyrtarisht qëndrimin përfundimtar të Uashingtonit.
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