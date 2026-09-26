«Robin Hood and the Merry Mandem»: Stratford East shpall kastin e pantomimës së festave të fundvitit, me shkrimin e Yolanda Mercy-t
Autorja e nominuar për BAFTA sjell një version modern "East End" të legjendës së Robin Hood-it; regjisorja fituese e Olivier, Jade Lewis, drejton produksionin e ri në skenën londineze nga 21 nëntori.
Teatri i njohur londinez Stratford East ka shpallur kastin dhe ekipin krijues për pantomimën e festave të fundvitit 2026, «Robin Hood and the Merry Mandem» — një version plotësisht i ri i legjendës klasike, i shkruar nga autorja e nominuar për BAFTA Yolanda Mercy (Queenie, Channel 4/Disney; Failure Project, Soho Theatre).
Shfaqja do të jetë në skenë nga 21 nëntori 2026 deri më 2 janar 2027, me bileta tashmë në shitje. Në regji është Jade Lewis, regjisorja fituese e çmimit Olivier (Sleepova, Bush Theatre; Superhoe, Royal Court), e cila është njëkohësisht edhe drejtoreshë artistike asociate e Stratford East. Muzikën dhe tekstet i sjell veterani i pantomimave të këtij teatri, Robert Hyman, ndërsa skenografinë dhe kostumet i krijon Stewart J. Charlesworth.
Në krye të kastit është Ashley Joseph — i njohur nga CBeebies («JoJo & Gran Gran») dhe nga skenat e mëdha të Londrës — që do të luajë vetë Robinin. Me të bashkohen Toyin Ayedun-Alase si Kryetarja, Eshan Gopal si Lil John Jr, Daniel Jacob si Muva, Nickcolia King-N’da si Will Scarlet, Kandaka Moore si FT dhe Helen K Wint si Mariana.
Sipas përshkrimit zyrtar, ky është një Robin Hood i gjeneratës së re: heroi heq xhaketën dhe vesh kapuçin (hoodie), ndërsa «Merry Mandem» (shoku i gëzuar) vrapojnë nëpër rrugët, stacionet dhe lagjet e East London-it — nga Maryland te linja Central — duke marrë nga të pasurit, duke mbështetur të varfrit dhe duke treguar se ç’ndodh kur njerëzit e thjeshtë qëndrojnë bashkë.
Regjisorja Jade Lewis tha se teatrin për familjet e konsideron një të drejtë themelore dhe pantomimën «një privilegj të madh», sidomos pranë «mbretërve të pantomimës së Stratfordit» si Hyman dhe Charlesworth. Drejtoresha artistike e teatrit, Lisa Spirling, theksoi se çdo vit krijohet një pantomimë e re posaçërisht për publikun e Newham-it dhe më gjerë — këtë vit e përshkroi si «po aq të guximshme, të zgjuar dhe magjike sa gjithmonë».
Burimi: BroadwayWorld
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