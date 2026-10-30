I dërguari amerikan Barrack: marrëveshja me Iranin është shumë afër, brenda dy javësh mund të ketë hapa dramatikë
I dërguari i posaçëm amerikan Tom Barrack tha të enjten për CNN se Uashingtoni është shumë afër një marrëveshjeje për uljen e tensioneve me Iranin dhe parashikoi hapa dramatikë brenda dy javësh, ndërsa Teherani këmbëngul se përparim mund të ketë vetëm pasi të pranohen shtatë kushtet e tij.
Uashingtoni është shumë afër një marrëveshjeje me Teheranin për të ulur tensionet rajonale, deklaroi të enjten i dërguari i posaçëm amerikan për Sirinë dhe Irakun, Tom Barrack, i cili është edhe ambasador i SHBA-së në Turqi. Në një intervistë për CNN, të cilën e raporton Rudaw, Barrack vlerësoi punën e ndërmjetësve: “Katari dhe Pakistani dhe të gjithë aleatët tanë kanë bërë një punë të mirë duke u përpjekur të na sjellin në një dhomë ku mund të kemi një marrëveshje për një proces.”
“Mendoj se jemi shumë afër të arrijmë më në fund në një pikë ku të themi: le të bëjmë një pauzë. Le të bëjmë një pauzë, t’i ulim temperaturat”, tha Barrack. Sipas tij, “në dy javët e ardhshme mund të ketë hapa dramatikë përpara, ku të gjithë thonë: le t’i ulim temperaturat, le të fillojmë nga e para, le të heqim dorë nga aktiviteti armiqësor kinetik dhe të gjejmë një renditje të re.”
Deklarata vjen mes përpjekjeve ndërmjetësuese të Katarit mes Uashingtonit dhe Teheranit, pas raportimit të Wall Street Journal se zëvendëspresidenti JD Vance i kishte dërguar një letër shefit iranian të sigurisë, Mohsen Rezaei, për të ringjallur negociatat. Teherani ka konfirmuar marrjen e letrës, por ka thënë se ende nuk i është përgjigjur.
Nga Teherani, përgjigjja mbetet e fortë: kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, shkroi të enjten në X se “kushtet e Iranit u janë thënë ndërmjetësve në mënyrë të përsëritur dhe të qartë” dhe se “qasja e karotës dhe e shkopit nuk ka asnjë efekt ndaj Iranit”. Sipas Qalibaf-it, përparim mund të arrihet vetëm pasi të pranohen shtatë kushtet e Iranit, ku përfshihen ndalimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit dhe aleatëve të tij rajonalë, heqja e bllokadës detare ndaj porteve iraniane, heqja e kufizimeve për eksportet e naftës dhe lirimi i aseteve të ngrira iraniane.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan në mes të qershorit Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit, me ndërmjetësimin e Pakistanit, por marrëveshja nuk prodhoi një zgjidhje të qëndrueshme: Uashingtoni rifilloi në mes të korrikut bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe sulmet ndaj objektivave ushtarake. Ndërkohë, sulmet ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe ujërat përreth janë shtuar në tetor, me të paktën 28 incidente të raportuara e të konfirmuara — muaji më i keq për sulmet ndaj transportit detar që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, sipas Institutit të Uashingtonit për Politikën e Lindjes së Afërt.
Pavarësisht optimizmit të Barrack-ut, deri tani nuk është njoftuar asnjë marrëveshje dhe asnjë datë për bisedime të drejtpërdrejta, ndërsa planifikimi ushtarak amerikan vazhdon: komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, e informoi të enjten presidentin Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë për opsionet ushtarake ndaj Iranit.
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