Erërat e forta në rajonin e Dukagjinit, shkaktojnë probleme në rrjetin elektrik
Erërat e forta që po mbizotërojnë në vend, veçanërisht në rajonin e Dukagjinit, kanë shkaktuar probleme në infrastrukturën e rrjetit elektrik.
Qytetarë të shumtë kanë raportuar se kanë mbetur pa energji elektrike, si pasojë e dëmtimeve të shkaktuara nga moti me erëra të fuqishme.
Përveç problemeve me furnizimin me energji elektrike, erërat kanë shkaktuar dëme edhe në disa biznese./Telegrafi/
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