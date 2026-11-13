Cisco ngre parashikimin vjetor të të ardhurave, kërkesa për rrjetet e inteligjencës artificiale shtyn rritjen
Kompania nga San Jose raportoi të ardhura tremujore prej 18,5 miliardë dollarësh, mbi pritshmëritë e analistëve, dhe ngriti parashikimin e të ardhurave për vitin fiskal 2027 në 74,8–75,8 miliardë dollarë.
Cisco ngriti të enjten parashikimin vjetor të të ardhurave, duke vënë bast te kërkesa e fortë për pajisjet e saj të rrjetit për inteligjencën artificiale dhe mjetet e sigurisë kibernetike, siç njofton Reuters.
Kompania, me seli në San Jose të Kalifornisë, ka dyfishuar përpjekjet në inteligjencë artificiale me investime strategjike në silikon dhe optikë dhe po përfiton ndërsa shpenzimet e gjigantëve të teknologjisë kanë kaluar përtej procesorëve të AI-së, te çelësat dhe ruterët që nevojiten për të lidhur sistemet e mëdha të qendrave të të dhënave.
“Jemi në fazat shumë të hershme të një supercikli shumëvjeçar të rrjeteve”, tha drejtori ekzekutiv Chuck Robbins në një deklaratë.
Cisco ngriti parashikimin e të ardhurave nga infrastruktura e AI-së prej klientëve të mëdhenj të reve (hyperscalers) për vitin fiskal 2027 në 9 miliardë dollarë nga 7,5 miliardë; kompania po ndërton gjithashtu mjete softuerike që bizneset t’i përdorin për të krijuar “ushtritë” e tyre të robotëve (agjentë të AI-së) për mbrojtjen e infrastrukturës së IT-së nga kërcënimet kibernetike.
Për vitin fiskal 2027 kompania pret të ardhura prej 74,8–75,8 miliardë dollarësh, kundrejt parashikimit të mëparshëm prej 72,2–73,4 miliardësh; në tremujorin e parë fiskal raportoi të ardhura prej 18,5 miliardë dollarësh, kundrejt vlerësimit mesatar të analistëve prej 18,14 miliardësh, sipas të dhënave të LSEG; aksionet e kompanisë mbetën pothuajse të pandryshuara në tregtimin pas orarit zyrtar.
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