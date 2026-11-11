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Moda

Karl Lagerfeld mpreh kodet e shtëpisë për vjeshtë-dimër 2026: një gardërobë e vetme për gra dhe burra

Koleksioni i ri, nën drejtimin kreativ të Hun Kim, ndërton gjithçka mbi prerjen, proporcionin dhe teksturën, me paletën bardh e zi dhe këmishën e bardhë në qendër

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Fushata e KARL LAGERFELD me Paris Hilton (foto: Matt Easton)

Për sezonin vjeshtë-dimër 2026, KARL LAGERFELD paraqet një gardërobë të vetme për gra dhe burra, të formësuar nga qartësia, proporcioni dhe tekstura. Koleksioni i rikthehet kodeve më të njohura të shtëpisë me një vështrim bashkëkohor, duke çiftuar qepjen e mprehtë me përfundime prekëse dhe një paletë kryesisht njëngjyrëshe, siç njofton Collection Magazine.

Linja femërore merr shkas nga tema “Une journée à la montagne”: ndikimet e lehta alpine shndërrohen në një gardërobë urbane që lëviz mes feminitetit të relaksuar dhe qepjes precize. Bardh e zi përcakton sezonin, e zbutur nga grinë dhe bezha, ndërsa leshi artificial, kadifeja dhe pëlhurat e rrjedhshme i shtojnë ngrohtësi siluetave grafike. Pjesa kryesore është veshja e jashtme: një pallto e gjatë prej leshi artificial, e shtrënguar me një rrip të zi të theksuar dhe e kompletuar me një kapelë të madhe.

Këmisha e bardhë, në qendër të ADN-së së shtëpisë, ripunohet në një siluetë të rrjedhshme, me pjesën e përparme të shkurtuar dhe shpinën e zgjatur të frymëzuar nga fraku. Pjesët e mbrëmjes eksplorojnë të zezën përmes teksturës: një minifustan me temina me fund të heqshëm prej taftaje, një fustan që i rri pas trupit me një brez leshi artificial dhe një minifustan kadifeje me mëngë të rrumbullakosura e të mëdha.

Edhe linja mashkullore ndjek të njëjtën disiplinë ndërtimi: e zeza ankoron gardërobën, e shtresuar me gri të errët dhe gri të thellë, ndërsa kostumet me një ose dy rreshta pullash kombinohen shpesh me bluza të thurura me jakë të lartë. “Karl i afrohej modës me bindje, çdo vendim kishte qëllim”, thotë drejtori kreativ Hun Kim. “Këtë sezon u përqendrova te prerja, proporcioni dhe tekstura, duke i zhvilluar kodet e shtëpisë në një mënyrë që ndihet aktuale, por nderon vizionin e tij.” Linja e aksesorëve K/Autograph e përforcon drejtimin me forma të strukturuara e arkitektonike.

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