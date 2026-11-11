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Greqia

Interes i fortë për kërkimet sizmike në Greqi: tri oferta në tenderin për zonat detare në perëndim dhe jug

Tenderi për kërkimet sizmike në zonat detare të Greqisë perëndimore dhe jugore u mbyll të hënën me tri oferta nga kompani me renome ndërkombëtare; ministri i Mjedisit dhe Energjisë, Stavros Papastavrou, e quajti interesimin një votë besimi për perspektivat energjetike të vendit.

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Tenderi për kërkimet sizmike në zonat detare të Greqisë perëndimore dhe jugore u mbyll të hënën, më 10 nëntor, me tri oferta, siç njofton Kathimerini. Interesi vjen për një nga hapat më të rëndësishëm të viteve të fundit në eksplorimin e potencialit energjetik offshore të vendit, në një moment kur Athina po kërkon të përcaktojë më saktë pasuritë që mund të fshihen nën ujërat e saj.

Ofertat janë dorëzuar nga tri kompani me renome ndërkombëtare dhe përvojë të gjerë në kërkimet sizmike, një fakt që tregon besimin e tregut ndërkombëtar në perspektivat e zonave të ofruara. Burimi nuk i emëron kompanitë ofertuese, ndërsa vëmendja tani zhvendoset te procesi i vlerësimit.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Energjisë, Kompania Helenike e Menaxhimit të Hidrokarbureve dhe Burimeve Energjetike (HEREMA) do të emërojë një komision vlerësimi. Pas vlerësimit të ofertave sipas kushteve të tenderit, HEREMA do t’i paraqesë rekomandimin e saj ministrisë, e cila do të marrë vendimin përfundimtar për hapat e mëtejshëm.

Ministri i Mjedisit dhe Energjisë, Stavros Papastavrou, e quajti interesin e fortë ndërkombëtar një votë besimi për perspektivat e vendit. Sipas tij, tri ofertat nga kompani me renome konfirmojnë se zhvillimi i sektorit të hidrokarbureve po merr hov, përtej kompanive të naftës që tashmë operojnë në Greqi.

Kërkimet e reja sizmike pritet të japin një pamje më të plotë të potencialit të ujërave greke, me respekt për mjedisin dhe të drejtën ndërkombëtare. Qëllimi, siç theksoi ministri, është që pasuria e mundshme energjetike të kthehet në përfitime konkrete për të gjithë grekët.

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