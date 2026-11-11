Ben Brown i nënshtrohet operacionit në qafë, Cubs shpresojnë ta kenë gati në gjysmën e parë të 2027-s
Hedhësi i djathtë i Chicago Cubs, Ben Brown, iu nënshtrua dje një operacioni në shtyllën kurrizore cervikale (qafë), siç raporton Jesse Rogers i ESPN, citon MLB Trade Rumors. Ai nuk do të marrë lejen për të hedhur deri në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa organizata shpreson ta ketë gati në një pikë të gjysmës së parë të sezonit 2027.
Drejtori i përgjithshëm Carter Hawkins i tha Elise Menaker të Marquee Sports se skuadra “ka gjasa të ecë përpara me opsionin kirurgjikal” — por ndërhyrja në fakt kishte ndodhur tashmë në atë moment.
Operacioni e bën edhe më urgjente nevojën e Cubs për rotacion: Matthew Boyd, Kevin Gausman, Clay Holmes, David Peterson, Shota Imanaga dhe Colin Rea u bënë të gjithë lojtarë të lirë në fund të sezonit. Justin Steele nuk ka hedhur që nga prilli 2025 pas operacionit UCL dhe pengesave në rikuperim, ndërsa Cade Horton iu nënshtrua vetë një operacioni UCL prillin e kaluar dhe pritet të mungojë deri në 2027.
Edward Cabrera pritet të rikthehet në rotacion, Javier Assad është në garë për punë rotacioni, ashtu si blerja Braxton Garrett. Presidenti Jed Hoyer duhet të zëvendësojë edhe dy lojtarë të cepave të fushës së jashtme, Ian Happ dhe Seiya Suzuki, por mbushja e rotacionit ka përparësi. Cubs nuk priten të hyjnë seriozisht në garë për Tarik Skubalin, por do të kërkojnë në tregun e lirë dhe atë të shkëmbimeve në tri javët para bllokimit të mundshëm të 1 dhjetorit.
Brown, i ardhur nga Phillies në shkëmbimin e David Robertson në 2022, shkëlqeu pas kalimit në rotacion: nga 8 maji deri më 19 qershor, kur pësoi dëmtimin që i mbylli sezonin, ai hodhi 42 1/3 ininge me ERA 1.70, 25% strikeout dhe 6.7% ecje falas.
Ai është nën kontrollin e skuadrës edhe për katër sezone, deri në 2030, dhe këtë dimër hyn për herë të parë në arbitrazh si lojtar “Super Two”, me një pagë të parashikuar prej 1.3 milionë dollarësh nga Matt Swartz i MLB Trade Rumors.
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