Tapeti i kuq i premierës së “Ebenezer” në Londër: nga Johnny Depp te Ellie Bamber me Valentino
Yjet e filmit të Ti West dolën me stil të lartë: Tramell Tillman me Giorgio Armani, Sam Claflin me Tom Ford dhe Ellie Bamber me një krijim Valentino që ndau kritikat
Yjet e filmit “Ebenezer” dolën në tapetin e kuq të premierës në Londër me një stil çuditërisht të lartë, në një mbrëmje ku moda tërhoqi po aq vëmendje sa vetë filmi. Përmbledhja e Tom + Lorenzo, e publikuar të martën, i kalon në sitë një nga një pamjet e aktorëve të filmit të Ti West, ku Johnny Depp luan Ebenezer Scrooge.
Tramell Tillman, me një kostum Giorgio Armani, mori vlerësimin më të ngrohtë për kostumin, edhe pse këmisha, sipas kritikëve, mund të kishte dhënë më shumë kontrast dhe shalli i futur brenda të kujtonte një kartelë identifikimi. Sam Claflin, me Tom Ford, u vlerësua për veshjen, por jo për rregullimin: “Veshja është e mrekullueshme, por rregullimi nuk është aspak në të njëjtin nivel”, shkruajnë kritikët, duke veçuar megjithatë orkidenë e tij.
Ellie Bamber, me një krijim Valentino, ndau më shumë opinionet: fundi u quajt i bukur, ndërsa pjesa e sipërme u kritikua ashpër për proporcionet dhe dekoltenë, me një rrip dantelle në qafë që, sipas tyre, “do të bërtasë gjithmonë viktima e radhës e Drakulës”. Rupert Grint u gjykua korrekt, por shumë i mërzitshëm, ndërsa për Johnny Depp kritikët vunë në dukje se, ndonëse ka zbutur aksesorët e shumtë të dikurshëm, stili i tij mbetet i ndalur në vitin 1995.
Filmi, me regji të Ti West dhe prodhim të Emma Watts, mbledh një kast të madh: përveç Depp-it, luajnë Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman dhe Ian McKellen. “Emri që njeh, historia që nuk e njeh”, është motoja e kësaj përshtatjeje të re të përrallës së Dickens-it, dhe tapeti i kuq i Londrës e konfirmoi se premiera është edhe një pasarelë mode më vete. (Foto: John Phillips/Getty Images për Paramount Pictures)
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