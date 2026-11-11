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11 Nën 2026
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MLB

Phillies nxjerrin në treg Trea Turner dhe Brandon Marsh, Harper e Schwarber nuk preken

· 2 min lexim

Shortstopi yll i Philadelphia Phillies, Trea Turner, është i disponueshëm në bisedat e shkëmbimit, sipas Bob Nightengale të USA Today, i cili raportoi të hënën, më 9 nëntor, se Philadelphia i ka bërë të disponueshëm Turner dhe lojtarin e fushës së jashtme Brandon Marsh, ndërsa klubi kërkon ta tronditë listën pas një sezoni zhgënjyes. Lajmi u përmblodh në një artikull të Yardbarker të publikuar më 10 nëntor 2026.

Nightengale shkroi: “Brandon Marsh dhe Trea Turner janë të disponueshëm, por Kyle Schwarber dhe Bryce Harper qëndrojnë” — pra bazamani i parë Bryce Harper dhe goditësi i caktuar Kyle Schwarber nuk janë pjesë e këtyre bisedave.

Lëvizja Turner nuk do të ishte e thjeshtë: ai firmosi në dhjetor 2022 një kontratë 11-vjeçare prej 300 milionë dollarësh që zgjat deri në 2033 dhe përfshin një klauzolë të plotë mos-shkëmbimi, që do të thotë se Turner do të kishte fjalën e fundit për destinacionin.

Sezoni 2026 i Turner qe një rënie e fortë krahasuar me një vit më parë: ai goditi .242 me 19 home run, 58 RBI dhe OPS .675, ndërsa në 2025 kishte goditur .304/.355/.457 me 15 home run e 69 RBI dhe kishte përfunduar i pesti në votimin për MVP të Ligës Kombëtare. Mesatarja .242 ishte më e ulëta e karrierës së tij në një sezon të plotë, dhe ai goditi vetëm 1-për-11 ndërsa Phillies u eliminuan nga Atlanta Braves në Serinë Wild Card.

Sulmi i Philadelphias ra si skuadër: mesatarja e goditjes së ekipit ra nga vendi i dytë në Ligën Kombëtare në 2025 në vendin e 12-të në 2026. Çdo skuadër e interesuar duhet të peshojë këto shifra kundrejt moshës dhe historikut të Turner, i cili përfshin dy tituj goditjeje (batting titles), si dhe parave që i detyrohen ende; nëse një marrëveshje do të realizohet këtë dimër mbetet për t’u parë, dhe bllokimi i mundshëm i ligës mund t’i ndërlikojë gjërat edhe më shumë.

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