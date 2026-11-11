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11 Nën 2026
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Moda

Jisoo e BLACKPINK në kopertinën e Vogue China, me frymëzim nga kinemaja e Hong Kongut të viteve ’60

Numri i nëntorit 2026, fotografuar nga Leslie Zhang, i bën homazh filmit "In the Mood for Love" të Wong Kar-wai, mes kardiganit me lule dhe palltos Alexander McQueen

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Jisoo e BLACKPINK (foto arkiv)

Këngëtarja dhe aktorja koreano-jugore Kim Jisoo, anëtare e BLACKPINK, është ylli i kopertinës së numrit të nëntorit 2026 të Vogue China, në një set fotografik të realizuar nga Leslie Zhang. Editoriali merr frymëzim nga filmi i vitit 2000 “In the Mood for Love” i Wong Kar-wai, duke rikrijuar atmosferën e Hong Kongut të viteve ’60 përmes ndriçimit të kompozuar me kujdes, drejtimit vizual nostalgjik dhe stilit të veshjeve, siç njofton Fashion Times.

Ndryshe nga sa pritej, editoriali nuk rikrijon siluetat tradicionale cheongsam të gardërobës ikonike të filmit: Jisoo vesh pjesë bashkëkohore stilistësh që i përshtaten skenografisë me frymë vintage. Një nga pamjet përfshin një kardigan gri prej kashmiri të zbukuruar me aplikime lulesh, që i shton detaje delikate trikotazhit të thjeshtë.

Një tjetër ansambël spikat palltoja e strukturuar me dy rreshta pullash dhe formë peplum e Alexander McQueen, e kombinuar me çizme lëkure deri te gjuri. Veshja e qepur me prerje të përcaktuar sjell një siluetë më të theksuar, në kontrast me teksturat më të buta dhe stilimin romantik të pjesës tjetër të setit.

Drejtimi i modës balancon referencat klasike me veshjet moderne, duke ia lënë fotografisë pjesën më të madhe të ndikimit nostalgjik: ndriçimi, kompozimi dhe stilimi rikujtojnë gjuhën vizive të filmit pa i riprodhuar drejtpërdrejt kostumet e tij. Për Jisoo-n, ambasadore globale e shtëpive luksoze, editoriali është një tjetër kapitull në portofolin e saj në rritje me botime ndërkombëtare.

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