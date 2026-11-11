Skims tërheq kalendarin e Adventit prej 148 dollarësh pas zemëratës së klientëve: rimbursime të plota ose kredit
Klientët e quajtën "mashtrim" kutinë me mbajtëse çelësash e lidhëse flokësh; marka e Kim Kardashian kërkoi falje dhe e hoqi produktin nga faqja
Skims, marka e Kim Kardashian, e ka tërhequr nga faqja e saj kalendarin e kufizuar të Adventit për festat, me çmim 148 dollarë, pasi klientët u ankuan se përmbajtja nuk e justifikonte çmimin. Blerësit në Reddit dhe TikTok i quajtën artikujt brenda — aksesorë flokësh, mbajtëse çelësash e zbukurime — të lirë dhe zhgënjyes, ndërsa marka tha se i vjen “vërtet keq” dhe ofroi rimbursim të plotë për kthimet ose kredit në dyqan për ata që e mbajnë produktin, siç njofton Fashionista në përmbledhjen e lajmeve të modës të së martës.
Zemërata shpërtheu pas një videoje virale në TikTok, me mbi 64 milionë shikime, ku një krijuese hapi të 12 ditët e kalendarit: brenda kishte mbajtëse çelësash me markën Skims, lidhëse flokësh prej mëndafshi, kapëse flokësh, një lodër të butë Skims dhe zbukurime Krishtlindjesh. “Kimberly, vërtet po më nervozon. Kjo është shumë e shtrenjtë”, tha ajo, ndërsa një përdorues tjetër e quajti kutinë “një kuti plot shaka” dhe një tjetër shkroi: “Çfarë ka aty brenda që kushton 150 dollarë, Kim?”
Në deklaratën për Page Six, përfaqësuesit e markës thanë: “Jemi në dijeni të reagimeve që disa klientë kanë ndarë për Kalendarin e Adventit të Skims dhe i kemi dëgjuar me kujdes.” Sipas tyre, meqë kalendari “nuk i përmbushi pritshmëritë”, kompania ka kontaktuar personalisht çdo klient që e bleu dhe i ka ofruar zgjedhjen mes rimbursimit të plotë dhe kreditit Skims. “Duam që çdo klient të jetë vërtet i kënaqur me atë që merr nga Skims. Reagimi i tyre ka rëndësi për ne dhe do të formësojë drejtpërdrejt mënyrën se si do t’i qasemi lançimeve të ardhshme”, shtoi deklarata.
Kalendari, që në faqen e markës premtonte “dymbëdhjetë ditë surprizash argëtuese” me artikuj lozonjarë dhe të përditshëm, rezultoi i shitur plotësisht dhe kaloi në listë pritjeje përpara se të tërhiqej. Kardashian e themeloi markën në vitin 2019 — fillimisht me emrin “Kimono”, i ndryshuar në Skims pas akuzave për përvetësim kulturor — dhe sot kompania vlerësohet në miliarda dollarë, ndaj një hap i gabuar me një produkt festiv kthehet shpejt në mësim publik për të gjithë industrinë.
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