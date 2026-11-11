Tyler Herro nuk luan ndaj Knicks, Bucks humbin shënuesin kryesor për dëmtimin në gju
Milwaukee Bucks luajnë sonte, të martën e 10 nëntorit 2026, në Madison Square Garden ndaj New York Knicks, në kërkim të fitores së parë në transfertë këtë sezon, siç njofton Milwaukee Journal Sentinel. Bucks vijnë në këtë ndeshje me bilanc 1-9 dhe gjashtë humbje radhazi, ndërsa Knicks kanë bilanc 5-4 dhe tri fitore radhazi.
Lajmi i keq për Milwaukee erdhi para ndeshjes: skuadra e përjashtoi Tyler Herro nga ndeshja për dëmtim në gjurin e djathtë. Herro e goditi gjurin në një përplasje ndaj Boston Celtics të dielën, më 8 nëntor, u kthye në fushë dhe e mbylli atë ndeshje, por stafi vendosi ta lërë jashtë ndaj Knicks.
Mungesa është e rëndë, sepse Herro është shënuesi kryesor i Bucks në këtë fillim sezoni. Në 10 ndeshjet e para ai ka mesatarisht 21.4 pikë për ndeshje, 4.3 asistime dhe 39.7% saktësi për trepikësha, shifra që tregojnë peshën e tij në sulmin e Milwaukee.
Kjo është hera e parë këtë sezon që trajneri i parë Taylor Jenkins detyrohet të ndryshojë rotacionin për shkak dëmtimesh. Më parë vetëm Gary Trent Jr. kishte humbur një ndeshje, por ai nuk është pjesë e rotacionit. Në raportin e dëmtimeve u shtua pasdite edhe qendra rezervë Kel’el Ware, me ndrydhje të kyçit të majtë, por ai është i gatshëm për lojë.
Pa Herro, pesëshja startuese e Bucks ndaj Knicks do të jetë Ryan Rollins, Brayden Burries, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. dhe Myles Turner. Milwaukee është vetëm skuadra e tretë në historinë e klubit që e nis sezonin 1-9, dhe ndeshja në New York është një tjetër provë e vështirë për ta kthyer rrjedhën.
Pas Knicks, Bucks luajnë më 11 nëntor ndaj Los Angeles Lakers, më 13 nëntor në Orlando dhe më 15 nëntor ndaj Atlanta, një kalendar që nuk lë shumë kohë për të marrë frymë, ndërsa skuadra pret të shohë sa do të zgjasë mungesa e Herro.
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