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NBA

Kawhi Leonard: Scottie Barnes do të jetë problem, lavdëron formacionin e Raptors pas shkëmbimit me Clippers

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Kawhi Leonard u rikthye në Toronto pas shkëmbimit nga Los Angeles Clippers dhe shprehu optimizëm për skuadrën e Raptors, duke vlerësuar nivelin e përgatitjes që kishte treguar grupi gjatë sezonit të kaluar. Ai pati fjalë pozitive për disa nga lojtarët kryesorë gjatë paraqitjes së tij pas ardhjes në klub.

Siç raporton Bleacher Report, Leonard veçoi veçanërisht vlerat e Scottie Barnes, duke thënë se 25-vjeçari në krah pritet të jetë “një problem” për kundërshtarët këtë sezon. Ai përmendi gjithashtu kontributet e përpara Collin Murray-Boyles dhe të gardit Jamal Shead gjatë bisedave për potencialin e formacionit.

Klubi shpreson që pranimi i Leonard të ngrejë nivelin e skuadrës; Toronto humbi në raundin e parë të plej-ofit të 2026 dhe nuk arriti të kualifikohej në tre sezonet përpara tij. Pas shkëmbimit që solli Leonard në Toronto, ku përfshiheshin lojtarë si Brandon Ingram dhe Gradey Dick në ansamblin e të dërguarve, drejtuesit konsiderojnë se shtrati i skuadrës ka një plafon më të lartë.

Scottie Barnes përfundoi sezonin 2025-26 me mesatare 18.1 pikë, 7.5 topa në tabela dhe 5.9 asistime; ai mori nomimin e dytë për All-Star dhe u përfshi në ekipi i dytë All-Defensive. Megjithatë, Barnes nuk ka arritur ende të bëhet pjesë e një liste All-NBA dhe nuk ka marrë vota për MVP, gjë që nxit pritshmëritë që Leonard mund ta ndihmojë ta çojë lojën e tij në nivelin elitar.

Sipas Bleacher Report, drejtuesit dhe stafi teknik shpresojnë që dy herë MVP i finales së NBA të nxjerrë më të mirën nga Barnes ndërsa Toronto synon të kthehet si kandidat më serioz për titullin.

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