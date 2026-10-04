Kim Kardashian flet për jetën pas Kanye West
Kim Kardashian ka folur më hapur për jetën e saj sentimentale dhe për periudhën që kaloi para se të niste lidhjen me pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton.
Në një intervistë të re për Times Style Magazine, ylli i reality show-t tregoi se pas divorcit të bujshëm nga Kanye West në vitin 2021, me përjashtim të lidhjes së shkurtër me Pete Davidson, ajo ishte “vërtet beqare për pesë vjet”.
Themeluesja e SKIMS, 45 vjeç, e cilësoi këtë periudhë larg lidhjeve si diçka “të mrekullueshme”, pasi i dha mundësinë t’i përkushtohej fëmijëve dhe projekteve të saj.
“Vërtet nuk ndjeva asnjë nxitim. Nuk ndihesha bosh. Ndihesha sikur kisha nevojë për kohën time”, u shpreh Kardashian.
Ajo tregoi se pas ndarjes së vështirë nga Kanye West, me të cilin ka katër fëmijë, North, Saint, Chicago dhe Psalm, dëshironte të përqendrohej te vetja.
“Doja të shërohesha plotësisht dhe thjesht të punoja me veten. Nuk isha gati të hapja zemrën. Në fakt, as nuk po mendoja për këtë. Universi funksionon në favorin tënd kur thjesht e lejon”, tha ajo.
Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton, të cilët njihen që prej vitit 2014, e bënë lidhjen e tyre publike në fillim të këtij viti, kur u shfaqën së bashku në Super Bowl.
Që prej atëherë, dyshja ka preferuar ta mbajë lidhjen larg vëmendjes së publikut, edhe pse herë pas here kanë ndarë momente të ëmbla së bashku në rrjetet sociale.
Në korrik, Hamilton publikoi fotografi nga një arratisje familjare, ku çifti shfaqej duke shijuar kohën së bashku. Një muaj më vonë, piloti britanik ndau edhe disa foto intime nga një takim me Kardashian, duke shkruar: “Duke pushuar, duke marrë veten dhe duke rikarikuar”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.