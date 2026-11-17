Klubet e vogla evropiane ankohen në Komisionin Evropian kundër UEFA-s dhe marrëveshjes ekskluzive me EFC-në
Unioni i Klubeve Evropiane (UEC), që përfaqëson rreth 140 klube jashtë elitës, ka paraqitur të hënën ankesë zyrtare në Bruksel, duke kërkuar që Komisioni Evropian të hetojë nëse njohja ekskluzive e EFC-së nga UEFA shkel rregullat e konkurrencës të BE-së.
Klubet jashtë elitës së futbollit evropian e kanë çuar në Bruksel mosmarrëveshjen e tyre me UEFA-n. Unioni i Klubeve Evropiane (UEC) ka paraqitur të hënën një ankesë zyrtare pranë Komisionit Evropian, duke kërkuar hetim nëse marrëveshja me të cilën UEFA njeh Klubet Evropiane të Futbollit (EFC) si përfaqësuesin e vetëm të klubeve shkel ndalimet e BE-së për marrëveshjet kundër konkurrencës dhe abuzimin me pozitën dominuese, siç njofton Politico.
Në qendër të ankesës është memorandumi i mirëkuptimit mes UEFA-s dhe EFC-së, organizatës që më parë njihej si Shoqata e Klubeve Evropiane dhe që drejtohet nga presidenti i Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi. Marrëveshja, e rinovuar deri në korrik 2033, i jep EFC-së, që përfaqëson më shumë se 800 klube, akses ekskluziv në negociatat me UEFA-n për pjesëmarrjen në garat evropiane dhe për shpërndarjen e miliarda eurove çmime. Sipas raportimit, EFC emëron 16 nga 20 anëtarët e Komitetit të Garave të Klubeve të UEFA-s, organi që shqyrton formatet, kualifikimet dhe fondin e çmimeve.
UEC-ja, e themeluar në vitin 2023 dhe me rreth 140 klube anëtare nga 25 federata, thotë se ky përqendrim i ndikimit mban në këmbë pabarazitë: rreth 50 klube kanë zënë rreth 80 për qind të vendeve në Ligën e Kampionëve që nga viti 2000, ndërsa një klub i vetëm anglez ka marrë rreth 110 milionë euro çmime evropiane brenda një sezoni. “Pyetja është e thjeshtë: kush ka zë në rregullat që formësojnë të ardhmen e çdo klubi?”, tha sekretari i përgjithshëm i UEC-së, Dennis Gudasic, njëherësh drejtor ekzekutiv i Lokomotiva Zagreb.
Ankesa është përgatitur me këshillën e Miguel Poiares Maduro, ish-avokat i përgjithshëm në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, i cili tha se çështja ka të bëjë me përdorimin e ligjit evropian të konkurrencës për të mbrojtur modelin evropian të sportit me gara vërtet të hapura dhe të balancuara. UEC-ja mbështetet edhe në vendimin e vitit 2023 të Gjykatës së Drejtësisë kundër kufizimeve të UEFA-s dhe FIFA-s për garat rivale, si Superliga e propozuar. EFC-ja, nga ana e saj, mbron gjithëpërfshirjen e rregullave të saj, duke thënë se anëtarët mund të marrin pjesë në zgjedhjet për përfaqësuesit në organet e saj drejtuese.
Topi tani është te Komisioni Evropian, i cili duhet të vendosë nëse ankesa meriton hapjen e një hetimi formal. Drejtoria e Konkurrencës historikisht ka ngurruar të hapë hetime për futbollin, por ankesa e UEC-së është e dyta çështje futbolli që ndodhet aktualisht përpara Komisionit, dhe presioni mbi mënyrën se si qeveriset futbolli evropian po rritet.
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