J Balvin dhe Vélez mbyllin një vit bashkëpunimi me “Spring Never Ends”, koleksionin me kristale Swarovski
Kapitulli i pestë i bashkëpunimit mes shtëpisë kolumbiane të lëkurës dhe yllit të muzikës u prezantua të shtunën në mbrëmje në dyqanin kryesor të Swarovski-t në Fifth Avenue në Nju Jork.
Të shtunën në mbrëmje, shtëpia kolumbiane e lëkurës Vélez dhe ylli i muzikës J Balvin festuan në Nju Jork lançimin e “Spring Never Ends”, kapitullit të pestë të bashkëpunimit të tyre krijues njëvjeçar, siç njofton Daily Front Row. Eventi ekskluziv u mbajt në dyqanin kryesor të Swarovski-t në Fifth Avenue, ku moda, muzika dhe arti u takuan në një mbrëmje që shënoi kulmin e një projekti të nisur një vit më parë.
Në event morën pjesë të ftuar nga bota e modës, muzikës dhe artit, mes tyre Kate Mara, Olivia Palermo, Nicky Hilton, Ivy Getty, Johannes Huebl, Jessica Wang, Hilaria Baldwin, Ashley Avignone dhe Venetia Alia. Prania e tyre e ktheu lançimin në një nga takimet më të komentuara të sezonit, duke dëshmuar interesin që bashkëpunimi mes Vélez-it dhe J Balvin-it ka ngjallur përtej kufijve të modës.
Koleksioni “Spring Never Ends” bashkon mjeshtërinë e lëkurës së Vélez-it me zbukurimet me kristale. Në të përfshihen pallto trench, xhaketa, pantallona, bomber, doreza, kravata dhe mokasina, ku kontrasti mes pasurisë së lëkurës dhe dritës së kristaleve Swarovski krijon pamjen dalluese të koleksionit. Çdo copë ndërthur trashëgiminë artizanale të shtëpisë kolumbiane me gjuhën vizuale të yllit të muzikës.
Eventi vjen një vit pas bashkimit të parë të forcave mes dy palëve dhe pas prezantimit “Artisan Gang in The City” në Javën e Modës në Nju Jork. Me “Spring Never Ends” mbyllet një vit bashkëpunimi që feston rrënjët e tyre të përbashkëta kolumbiane, duke e kthyer trashëgiminë e përbashkët në pikën qendrore të projektit.
Për Vélez-in dhe J Balvin-in, kapitulli i pestë nuk është vetëm një koleksion i ri, por përmbyllja e një rrugëtimi krijues njëvjeçar. “Spring Never Ends” e lë të hapur pyetjen se ku do të shkojë më tej ky partneritet, por për momentin shënon një nga bashkëpunimet më të spikatura mes modës dhe muzikës këtë vit.
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