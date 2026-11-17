Zendaya shkëlqen në Governors Awards me fustanin e artë arkivor të Giles Deacon nga viti 2007
Aktorja vodhi vëmendjen në tapetin e kuq të së dielës 15 nëntor në Hollivud, me krijimin skulpturor me ije të theksuara, në mbrëmjen që çel zyrtarisht sezonin e çmimeve.
Për Zendaya-n, 30 vjeçe, Governors Awards ishte ndalesa e fundit në Hollivud, të dielën, 15 nëntor, në mbrëmjen që konsiderohet çelja zyrtare e sezonit të çmimeve. Aktorja vodhi vëmendjen në tapetin e kuq, në një ngjarje ku u nderuan aktorja Glenn Close dhe regjisori Ridley Scott, dhe ku çdo vit mblidhen emrat më të rëndësishëm të kinemasë para garës për çmimet e mëdha.
Siç njofton Parade, duke cituar Vogue, Zendaya mbajti një fustan të artë të ringjallur nga koleksioni i vjeshtës 2007 i Giles Deacon. Krijimi, me siluetë skulpturore dhe ije dramatikisht të theksuara, u stilua nga Law Roach dhe e ktheu tapetin e kuq në një pasarelë modeje arkivore, ku eleganca klasike takohej me guximin bashkëkohor.
Paraqitja vjen në një vit jashtëzakonisht të ngjeshur për aktoren, e cila ka katër filma këtë vit: “The Drama”, “The Odyssey”, “Spider-Man: Brand New Day” dhe “Dune: Part Three”. Ky i fundit pritet të dalë në kinema pas pak më shumë se një muaji, duke e mbajtur Zendaya-n në qendër të vëmendjes edhe për javët në vijim.
Sipas raportimeve, Zendaya është në garë për Oscar-in e aktores kryesore për “Dune: Part Three”, një nominim i mundshëm që do të shënonte një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e saj. Prania e saj në Governors Awards, pikërisht në mbrëmjen që hap sezonin e çmimeve, lexohet edhe si një sinjal i qartë i ambicieve të saj për këtë garë.
Një tjetër paraqitje e spikatur e mbrëmjes ishte ajo e Inde Navarrette, kandidate për Oscar nga “Obsession”, e cila gjithashtu tërhoqi vëmendjen në tapetin e kuq. Së bashku, ato e kthyen mbrëmjen e së dielës në një nga momentet më të komentuara të modës dhe kinemasë së këtij sezoni.
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