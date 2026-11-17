Maya Hawke në kopertinën e Vogue Spain për nëntorin, pothuajse e panjohur me vathët Prada Couleur Vivante
Aktorja 28-vjeçare u fotografua nga Daniel Jackson dhe u stilua nga Jamie Kay Warren, në një kopertinë me frymëzim nga vitet '70 që ka ndarë opinionet e lexuesve.
Maya Hawke është vajza e kopertinës së numrit të nëntorit të Vogue Spain, në një paraqitje që e bën aktoren 28-vjeçare pothuajse të panjohur, siç njofton theFashionSpot. Zgjedhja i takon redaktores Inés Lorenzo, ndërsa fotografia mban firmën e Daniel Jackson dhe stilimi atë të Jamie Kay Warren.
Në kopertinë, Hawke buzëqesh për kamerën me vathë nga koleksioni i bizhuterive Prada Couleur Vivante, i krijuar nga Miuccia Prada dhe Raf Simons. Bizhuteria bëhet pika kryesore e imazhit, duke i dhënë kopertinës një shkëlqim që bie në sy menjëherë dhe duke e vendosur aktoren në qendër të vëmendjes së modës për këtë sezon.
Reagimet e lexuesve kanë qenë të ndara. Disa prej tyre thonë se nuk e njohën fare aktoren në fotografi dhe se kopertina e bën të duket më e madhe në moshë sesa është. Të tjerë, përkundrazi, e quajnë kopertinën fantastike dhe vlerësojnë energjinë e saj, duke e krahasuar frymën me kopertinat e Vogue të viteve ’70, në traditën e fotografit Bill King. Një lexues shkon edhe më tej, duke e cilësuar atë si “kopertina e parë e Vogue Spain që do të blejnë këtë sezon”.
Kopertina vjen në një vit me rezultate të përziera për edicionin spanjoll të Vogue. Gjatë vitit 2026, revista ka marrë vlerësime për kopertinat me Penélope Cruz, Ida Heiner dhe Nicole Wallace, ndërsa kopertinat me Lulu Tenney dhe Lila Moss janë pritur me kritika. Në këtë kontekst, zgjedhja e Maya Hawke duket si një përpjekje për të rikthyer atë ndjesi klasike, por edhe për të nxitur debat — dhe, duke gjykuar nga reagimet, debati ka nisur tashmë.
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