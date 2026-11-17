Charlize Theron hyn në sezonin e çmimeve me trendin “bra-first”: fustani i kuq Tom Ford me sytjena konike lëkure në Governors Awards
Aktorja 51-vjeçare zgjodhi një krijim nga pasarela pranverë 2027 e Tom Ford-it, e firmosur nga Haider Ackermann, me shpinë të hapur dhe çarje anësore deri lart.
Charlize Theron nuk zgjedh kurrë paraqitjen e sigurt në tapetin e kuq — dhe këtë vit e ka dëshmuar më shumë se një herë, me funde plastike, jakë elizabetiane dhe doreza opere. Por në Governors Awards e 17-të, aktorja 51-vjeçare shkoi edhe një hap më tej, duke hyrë në sezonin e çmimeve me një nga pamjet më të guximshme të karrierës së saj.
Ajo zgjodhi një krijim nga pasarela pranverë 2027 e Tom Ford-it, e firmosur nga Haider Ackermann, siç shkruan W Magazine. Fustani i kuq ka siluetë pa shpinë, çarje anësore deri në majë të këmbës dhe draperie që kryqëzohen përpara, ndërsa theksi bie te sytjenat konike prej lëkure — një detaj që e kthen të gjithë veshjen në një deklaratë mode.
Pamjen e plotësoi me flokë të lëmuara pas, sandale të zeza me rripa dhe buzë të kuqe, duke lënë që fustani të fliste vetë. Është një kombinim i menduar deri në detajin e fundit: elegancë klasike e tapetit të kuq, e ndërthurur me një dozë provokimi që Theron e mbart me siguri të plotë.
Pamja “bra-as-a-shirt” — sytjenat si bluzë — është një nga trendet më të mëdha të tapetit të kuq këtë vit, dhe Theron është pioniere e saj. Ajo e ka provuar më parë me sytjena me xhevahire në Javën e Modës në Paris dhe me një bralette me rrjetë në premierën e “The Old Guard 2”, të dyja Givenchy nga Sarah Burton. Por kjo paraqitje në Governors Awards është më e guximshmja e saj deri tani.
Aktorja ka shërbyer disa nga pamjet e saj më të mira këtë verë gjatë turit të “The Odyssey”, dhe gara për Oscar 2027 sapo ka nisur. Sezonit të çmimeve i duhen pikërisht eksperimente të tilla — paraqitje që nuk kalojnë pa u vënë re dhe që e mbajnë tapetin e kuq të gjallë.
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