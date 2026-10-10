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Mali i Zi

Knezeviq: Mandiq e di se edhe partnerët e tij do të votonin shkarkimin e tij — më propozoi që DNP-ja të mos jetë në Kuvend atë ditë

Kreu i DNP-së tha për Adria TV se kryeparlamentari i kërkoi që deputetët e tij të mungojnë në seancën e shkarkimit, pasi edhe disa nga partnerët e koalicionit ishin gati të votonin kundër tij; Knezeviq e hodhi poshtë idenë dhe tha se nuk do ta mbështesë kurrë shkarkimin e Mandiqit.

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Milan Knezeviq, lider i DNP-së, duke folur në Kuvendin e Malit të Zi. (Foto: Kuvendi i Malit të Zi / CdM)

Kreu i Partisë Demokratike Popullore (DNP), Milan Knezeviq, deklaroi për Adria TV, siç raporton portali CdM, se kryeparlamentari Andrija Mandiq e thirri personalisht dhe i propozoi që deputetët e DNP-së të mos merrnin pjesë në seancën ku do të votohej shkarkimi i tij. Propozimi erdhi pasi u bë e qartë se iniciativa e DPS-së për shkarkimin e Mandiqit mund të merrte mbështetjen e një pjese të mazhorancës parlamentare dhe të deputetëve të pavarur.

Knezeviq tha se nuk do ta mbështeste kurrë shkarkimin e Mandiqit, pavarësisht dallimeve politike dhe daljes së DNP-së nga qeveria: “Kurrë nuk do të jap kuorum për shkarkimin e tij”, deklaroi ai për Adria TV.

Sipas Knezeviqit, pasi DPS-ja dorëzoi iniciativën për shkarkim, DNP-ja tha se do të merrte pjesë në seancë dhe do të votonte kundër rendit të ditës, sepse “Ratko Mlladiq nuk është kriminel lufte”. Por kur u pa se disa deputetë të PES-it, të BS-së dhe pothuajse të gjithë deputetët e pavarur ishin gati ta shkarkonin, Mandiq e thirri dhe i propozoi që DNP-ja të mos jetë në Kuvend atë ditë. Knezeviq thotë se i është përgjigjur se nuk do të lejonin shkarkimin e tij dhe se e informuan publikun për gjithçka.

Knezeviq beson se Mandiq është i vetëdijshëm se edhe dikush nga partnerët e tij të koalicionit do të ngrinte dorën për shkarkimin e tij; Mandiq, sipas tij, nuk mund të krijojë konflikte, sepse koalicioni është “i brishtë”. Ai mohoi çdo marrëveshje me Mandiqin për daljen e DNP-së nga qeveria dhe shtoi se nuk do të vepronte njësoj po të ishte në vend të Mandiqit Milojko Spajiq: “ne nuk jemi lojtarë rezervë të qeverisë”.

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