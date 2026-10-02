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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit: u ndërpre dhe u shkatërrua raketa balistike e Huthi-t drejt Khamis Mushait-it

Mbrojtja ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite shkatërroi raketën që Huthi-t e lëshuan drejt qytetit jugor saudit, njofton zëdhënësi zyrtar i koalicionit.

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A Royal Saudi Air Force F-15 flies over the training lanes, demonstrating their ability to provide air support by dropping flares as simulated bombs during Friendship Two.

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen tha se mbrojtja e tij ajrore ndërpreu dhe shkatërroi një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt qytetit Khamis Mushait në jug të Arabisë Saudite, sipas një njoftimi të zëdhënësit zyrtar të koalicionit në platformën X, të cituar nga Al Jazeera.

Khamis Mushait-i, ku ndodhet një bazë e rëndësishme ajrore saudite, ka qenë objektiv i përsëritur i sulmeve të Huthi-t gjatë luftës shtatë-mujore.

Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë intensifikuar sulmet me raketa dhe dronë ndaj objektivave saudite, në kundërvajtje të fushatës ajrore të koalicionit saudit ndaj pozicioneve të tyre në Jemen — përfshirë sulmet ajrore të fundit në provincën Taiz.

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