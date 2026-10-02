Sondazh AP-NORC: 71% e amerikanëve nuk e miratojnë menaxhimin e Iranit nga Trump
69% e të anketuarve thonë se lufta shtatë-mujore nuk ia vlejti, ndërsa 65% fajësojnë politikat e presidentit për çmimet e larta — me zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit përballë.
Një sondazh i ri i Associated Press dhe qendrës NORC tregon pakënaqësi të gjerë me menaxhimin e presidentit Donald Trump për Iranin dhe luftën: 71% e amerikanëve nuk e miratojnë qasjen e tij, raporton Al Jazeera duke cituar sondazhin.
69% e të anketuarve thonë se lufta nuk ia ka vlejtur të bëhet, ndërsa 65% fajësojnë politikat e Trump-it për çmimet më të larta se zakonisht — pasojë ekonomike e luftës që po rëndon mbi votuesit.
Rezultatet vijnë pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, ku lufta mbetet një çështje kryesore e politikës së jashtme; Kongresi ka parë përpjekje të përsëritura për të kufizuar kompetencat e luftës së Trump-it ndaj Iranit, përfshirë një rezolutë të Dhomës së Përfaqësuesve të miratuar në qershor dhe një masë të Senatit të rrëzuar ngushtë në shtator.
Një ndryshim i kontrollit të cilësdo dhomë të Kongresit mund të sjellë shqyrtim më të madh kongresual të luftës, përfshirë vota të mëtejshme mbi autorizimin ushtarak dhe financimin.
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