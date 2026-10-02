☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,666 ▲0.19%
DOW 50,927 ▲0.04%
NASDAQ 26,872 ▲0.04%
NAFTA 93.00 ▲0.14%
ARI 4,178 ▼0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $85,079 ▲ +1.73% ETH $2,719 ▲ +0.93% XRP $1.5008 ▲ +0.63% SOL $120.0000 ▲ +1.41%
S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.00 ▲0.14 % ARI 4,178 ▼0.57 % S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 93.00 ▲0.14 % ARI 4,178 ▼0.57 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
Trump e merr Dennis Rodman-in me vete në Teksas dhe Oklahoma: shpresë për takim me Kim Jong Un-in Elizabeth Debicki do të jetë Richard II në sezonin e ri të RSC-së për verën e vitit 2027 Louvre nis fushatën e re të mbledhjes së fondeve: kërkohen 800.000 euro për restaurimin e Cour du Sphinx Rosë e Pekinit — receta klasike kineze me lëkurë krokante dhe petulla të holla Sony blen të drejtat ndërkombëtare të horror-hit-it “Buddy”: marrëveshje në miliona dollarë për filmin e Casper Kelly
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Sondazh AP-NORC: 71% e amerikanëve nuk e miratojnë menaxhimin e Iranit nga Trump

69% e të anketuarve thonë se lufta shtatë-mujore nuk ia vlejti, ndërsa 65% fajësojnë politikat e presidentit për çmimet e larta — me zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit përballë.

· 1 min lexim
President Donald Trump speaks with members of the media before boarding Marine One on the South Lawn of the White House en route to Joint Base Andrews, Maryland, Friday, January 9, 2026. (Official White House Photo by Molly Riley)

Një sondazh i ri i Associated Press dhe qendrës NORC tregon pakënaqësi të gjerë me menaxhimin e presidentit Donald Trump për Iranin dhe luftën: 71% e amerikanëve nuk e miratojnë qasjen e tij, raporton Al Jazeera duke cituar sondazhin.

69% e të anketuarve thonë se lufta nuk ia ka vlejtur të bëhet, ndërsa 65% fajësojnë politikat e Trump-it për çmimet më të larta se zakonisht — pasojë ekonomike e luftës që po rëndon mbi votuesit.

Rezultatet vijnë pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, ku lufta mbetet një çështje kryesore e politikës së jashtme; Kongresi ka parë përpjekje të përsëritura për të kufizuar kompetencat e luftës së Trump-it ndaj Iranit, përfshirë një rezolutë të Dhomës së Përfaqësuesve të miratuar në qershor dhe një masë të Senatit të rrëzuar ngushtë në shtator.

Një ndryshim i kontrollit të cilësdo dhomë të Kongresit mund të sjellë shqyrtim më të madh kongresual të luftës, përfshirë vota të mëtejshme mbi autorizimin ushtarak dhe financimin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu